與충북지사 후보에 신용한…결선 투표서 노영민에 승리

더불어민주당 6·3 지방선거 충북지사 후보로 신용한 후보가 선출됐다.



소병훈 중앙당 선거관리위원장은 4일 여의도 중앙당사에서 이같은 후보 경선 결선 투표 결과를 발표했다.

더불어민주당 신용한 충북지사 후보. 대통령실통신사진기자단

신 후보는 문재인 정부 대통령 비서실장을 지낸 노영민 후보와 결선에서 대결을 벌였다.



보수 정당 출신의 신 후보는 2024년 총선을 앞두고 이재명 당시 대표 때 민주당으로 영입됐으며, 현재 대통령 직속 지방시대위원회 부위원장을 맡고 있다.

<연합>