'대학원 재학' 이엘리야 연애 고민…장근석 "결혼정보회사 가동?"

배우 이엘리야의 대학원 생활과 동료 배우 장근석과의 만남이 공개된다.

4일 오후 11시 5분에 방송되는 MBC TV 예능 프로그램 '전지적 참견 시점' 392회에서는 대학원에 재학 중인 이엘리야의 일상과 장근석과의 대화 모습이 전파를 탄다.

배우 이엘리야의 대학원 생활과 동료 배우 장근석과의 만남이 공개된다. 사진=MBC

서울예대 연기학과 수석 입학 후 학점은행제를 거쳐 현재 고려대학교 심리과학융합대학원에 재학 중인 이엘리야는 일정을 마친 뒤 저녁 수업에 참석하는 모습을 보여준다.

방송에서는 학과 교수와의 면담을 통해 출결 상황과 과제 수행에 관한 내용도 다뤄진다.

이어 드라마 '미끼'에 함께 출연했던 장근석과의 만남도 공개된다.

이엘리야가 장근석의 차를 보고 자신도 오픈카를 구매했다고 밝히자, 장근석은 "너 그러다 나 돼"라며 "프린스의 길은 외롭다"고 말했다.

두 사람은 연애와 결혼에 대한 대화도 나눈다.

장근석은 자신의 이상형에 대해 "이상형? 건강만 했으면 좋겠다"고 밝혔으며, 이엘리야의 연애 고민에는 "아시아 프린스 결혼 정보 회사 가동해볼까?"라고 반응했다.

<뉴시스>