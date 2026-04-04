탁구 신유빈, 월드컵서 세계 3위 천싱퉁에 설욕하고 첫 4강행

단식 8강서 4-1 승리…왕만위-하시모토 승자와 결승행 다툼

한국 여자 탁구 에이스 신유빈(대한항공)이 올림픽, 세계선수권과 함께 탁구 3대 메이저 대회로 꼽히는 2026 국제탁구연맹(ITTF) 월드컵에서 한국 여자 선수로는 처음으로 준결승에 올랐다.



세계랭킹 13위 신유빈은 4일 중국 마카오에서 열린 여자 월드컵 단식 8강에서 세계 3위 천싱퉁(중국)을 게임 점수 4-1(11-8 9-11 12-10 11-0 11-9)로 물리쳤다.

신유빈. 신화연합뉴스

이로써 4강에 오른 신유빈은 세계 2위 왕만위(중국), 세계 15위 하시모토 호노카(일본) 승자와 결승 진출 티켓을 다툰다.



신유빈이 여자 월드컵 4강에 오른 건 한국 여자 선수로는 처음이다.



특히 신유빈은 작년 이 대회 16강에서 0-4 패배를 안겼던 천싱퉁에게 설욕해 기쁨이 두배였다.



신유빈은 작년 챔피언스 요코하마 우승을 차지한 28세의 베테랑 천싱퉁을 맞아 한 박자 빠른 공격으로 점수를 쌓아 첫 게임을 11-8로 따내 기선을 잡았다.



하지만 2게임을 잃어 게임 점수 1-1을 허용했다.



신유빈은 그러나 3게임 듀스 접전을 12-10으로 이겼고, 여세를 몰아 4게임에서도 상대 테이블 구석구석을 찌르는 드라이브 공세로 11-0이라는 완벽한 승리를 거뒀다.



기세가 오른 신유빈은 5게임을 11-9 승리로 장식하며 4강행을 확정했다.

<연합>