"자존감 높으면 출산의지 높아…저출생 정책에 심리지원 필요"

30대 남녀 대상 자존감·가족 건강성 등의 출산의지 영향 조사

출산 적극고려 남성 여성의 3배…"생애주기별 가족상담 보편복지로 정착시켜야"

자존감이 높아 심리적으로 건강한 사람일수록 출산 의향이 높다는 연구 결과가 나왔다. 연구진은 저출생 정책에 경제적 지원뿐만 아니라 심리지원을 병행해야 한다고 제언했다.



5일 한국여성정책연구원 학술지 여성연구에 따르면 양난미 경산국립대 심리학과 교수와 권동주 석사과정생은 논문 '30대 출산 의지 잠재 프로파일 분석: 자존감, 가족 건강성, 사회적 지지의 차이'를 통해 이러한 연구 결과를 발표했다.

사진=연합뉴스

연구진은 자존감과 가족 건강성, 사회적 지지 등의 요인이 개인의 출산 의지에 미치는 영향을 알아보기 위해 국내 30대 남녀 500명을 대상으로 2024년 1월 설문조사를 실시했다. 연구 참여자들은 남성, 여성 각 250명이었고, 30∼34세 289명(57.8%), 35∼59세 211명(42.2%)이었다.



연구진은 참여자를 출산 의지, 정서적 가치, 사회적·도구적 가치, 출산에 대한 부담 정도 등을 고려해 ▲ 무관심형 ▲ 고의지·저부담 인식형 ▲ 소극적 출산 고려형 ▲ 적극적 출산 고려형 등 4개 집단으로 분류했다.



'무관심형' 집단은 출산 의지가 가장 낮은 집단이다. 이들은 자녀에 대한 정서적 가치와 자녀가 자신에게 줄 수 있는 현실적이고 사회적인 도움을 낮게 인식했다. 반면 자녀에 대한 부담은 높았다.



'고의지·저부담 인식형'은 출산 의지 수준 등이 모두 평균보다 높아 상대적으로 출산 의지가 높고 출산에 대한 부담은 낮게 인식했다.



'소극적 출산 고려형'은 무관심형 집단에 비해 출산 의지가 다소 높았지만, 고의지·저부담 인식형에 비해서는 낮았다.



'적극적 출산 고려형'은 자녀 양육에 대한 부담은 다른 집단과 비슷하게 지각하나 출산을 긍정적으로 고려하고 자녀에 대한 가치를 높게 지각했다.



조사 결과 '고의지·저부담 인식형'이 전체의 48.7%(244명)로 가장 큰 비중을 차지했다. '적극적 출산 고려 집단'은 22.1%(110명), '소극적 출산 고려 집단' 21.9%(109명), '무관심 집단' 7.5%(37명)다.

한 산부인과 병원 의료진이 신생아들을 보살피고 있다. 연합뉴스

성별로 보면 남성(32.8%)은 여성(10.4%)보다 적극적 출산 고려형에 속할 확률이 3배 이상 높았다. 이는 한국에서 여성이 일·가정 양립, 보육 서비스, 출산휴가, 육아휴직 등의 조건을 낮게 인식해 출산에 대한 부담이 여성에게 귀결되는 구조적 특징이 반영된 결과라고 연구진은 해석했다.



교육 수준별로 보면 석사 이상(43.2%)이, 가족 형태 별로는 대가족에서 자란 인구 집단(31.3%)이 적극적 출산 고려 집단에 속할 확률이 가장 높았다.



경제력에 따른 비율은 경제력이 상 수준인 경우에 적극적 출산 고려형 집단에 속할 확률이 100%였다. 경제력이 하 수준인 경우엔 소극적 출산 고려형 집단에 속할 비율이 30.2%로 높게 나타났다.



적극적 출산 고려형은 타 집단에 비해 자존감의 유의하게 높았다. 이는 자신을 긍정적으로 인식하고 삶에 가치를 부여하는 심리적 기제가 부모 역할에 대한 긍정적 기대와 출산 의지로 전이됨을 의미한다고 연구진은 봤다.



가족 건강성이 높을수록 출산 의지가 높아진다는 결과는 원가족에서 경험한 건강한 관계 모델이 미래의 출산 가치관 형성에 결정적이라는 것을 보였다.



연구진은 "결혼과 출산이 개인의 성장을 저해하는 희생이 아니라 자아실현의 확장으로 인식될 수 있도록 돕는 심리 교육적 접근이 필요하다"며 "특히 무관심형이나 소극적 고려형 집단의 낮은 자존감을 회복하기 위한 맞춤형 심리 상담 지원을 병행해야 한다"고 제언했다.



또 "가족 관계 질을 높이기 위한 '생애주기별 가족 상담 및 예비 부모 교육'을 보편적 복지 서비스로 정착시켜야 한다"며 "부모들이 서로 정보를 공유하고 정서적·실천적 도움을 주고받는 자조 모임이나 품앗이 육아 시스템을 정책적으로 지원해야 한다"고 강조했다.

<연합>