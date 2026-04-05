3월 한 달 큰손들 선택은 ‘삼성전자’… 원전·방산은 차익 실현

고액 자산가들이 지난달 중동전쟁 위기 속에서도 삼성전자를 집중적으로 사들인 것으로 나타났다. 전쟁 이슈로 주가가 급등한 방산과 원전주는 팔아 수익을 챙기는 한편, 반도체 업종을 중심으로 향후 시장 상승에 베팅한 것으로 풀이된다.

사진=로이터연합뉴스

5일 삼성증권에 따르면 이 증권사 고객 계좌 중 30억원 이상의 자산을 보유한 고액 자산가들의 국내 주식 매매 동향을 분석한 결과, 3월 한달간 이들의 순매수 1, 2위 종목은 삼성전자와 SK하이닉스였다.

전쟁 이전인 1~2월 두달간 순매수 상위권에 머물렀던 현대차는 3월 들어 5위권 밖으로 밀려났다. 반면 반도체 대표주에 대한 매수세는 더욱 거세졌다. 특히 3월에는 삼성전자에 매수세가 집중됐다. 1~2월 삼성전자 순매수액은 1560억원이었으나, 3월 한달에만 이에 육박하는 1143억원어치를 사들였다. 삼성전자우(179억원)까지 합치면 1300억원을 넘어선다.

매집 규모 또한 압도적이다. 1~2월 자산가들의 삼성전자 매수 규모는 2위 종목의 1.5배 수준이었으나, 3월에는 2위 SK하이닉스의 3.5배에 달하는 물량을 확보했다.

지수 상승에 베팅하는 흐름도 뚜렷했다. 1~2월에는 보이지 않았던 ‘KODEX 레버리지’(208억원)가 순매수 3위에 올랐고, 신규 출시된 ‘KoAct 코스닥액티브’(139억원)도 대거 사들였다. 전쟁 발발에도 불구하고 코스피200과 코스닥 시장의 활성화에 기대감을 나타낸 것으로 보인다.

그동안 주가가 많이 올랐던 종목들은 차익 실현의 대상이 됐다. 두산에너빌리티를 가장 많이 순매도했으며 한미반도체, LG화학, 한화에어로스페이스 등이 뒤를 이었다. 중동 이슈와 고유가 수혜로 부각됐던 원전과 방산주를 매도해 실익을 챙긴 것으로 풀이된다.