삼성가 '12조 상속세' 이달 마침표…반도체·AI 투자 속도 낼까

삼성 오너 일가가 고(故) 이건희 선대회장으로부터 물려받은 유산의 약 12조원 규모의 상속세 납부 절차를 마무리한다. 5년에 걸친 분할 납부가 끝나면서 상속세 부담이라는 변수가 해소되고, 이재용 삼성전자 회장을 중심으로 한 ‘뉴삼성’ 체제가 본격화할 것이라는 전망이 나온다.

5일 재계에 따르면 이재용 회장과 홍라희 리움미술관 명예관장, 이부진 호텔신라 사장, 이서현 삼성물산 사장 등 유족은 이달 마지막 상속세 분납금을 납부할 예정이다.

이재용 삼성전자 회장. 뉴시스

이에 따라 삼성 일가는 총 12조원 규모의 상속세 납부를 완료하게 된다. 이는 국내는 물론 글로벌 기준으로도 전례를 찾기 어려운 수준이다.

이건희 선대회장은 2020년 별세 당시 주식과 부동산, 미술품 등을 포함해 약 26조원 규모의 유산을 남겼다. 이에 따른 상속세는 약 12조원으로 산정됐다.

홍라희 명예관장이 3조1000억원으로 상속세 부담이 가장 많았다. 이어 이재용 회장 2조9000억원, 이부진 사장 2조6000억원, 이서현 사장 2조4000억원 순으로 알려졌다.

유족은 막대한 세금을 마련하기 위해 2021년 상속세 신고와 함께 5년에 걸쳐 6차례로 나눠 납부하는 연부연납 방식을 선택했다.

재원 확보 과정에서 홍라희 명예관장과 이부진 사장, 이서현 사장은 삼성전자와 삼성SDS, 삼성물산 등 계열사 지분을 단계적으로 매각하고 신탁 계약 등을 활용했다. 지난 1월에도 홍라희 명예관장이 삼성전자 주식 1500만주에 대한 처분 신탁 계약을 체결하는 등 막바지 자금 조달이 이어졌다.

반면 이재용 회장은 핵심 계열사 지분을 매각하지 않는 방식으로 대응해 왔다.

배당금과 개인 신용대출 등을 통해 재원을 마련하면서 삼성물산을 정점으로 한 지배구조를 유지하는 데 초점을 맞춘 것으로 해석된다.

이재용 회장의 삼성전자 지분(보통주 기준)은 상속 전 0.70%에서 현재 1.67%로, 삼성물산 지분은 17.48%에서 22.01%로 확대됐다. 삼성생명 지분도 0.06%에서 10.44%로 늘었다.

이재용 삼성전자 회장과 홍라희 리움미술관 명예관장, 이서현 삼성물산 사장이 지난해 11월 28일 경남 창원시 진해구 해군사관학교에서 열린 ‘제139기 해군사관후보생 임관식’에 참석해 있다. 연합뉴스

재원 마련에는 삼성 일가가 그간 축적해온 배당금이 큰 역할을 한 것으로 분석된다.

유족은 상속세 납부와 함께 대규모 사회 환원도 이어왔다.

2021년 의료 공헌을 위해 1조원을 기부하고, 이건희 선대회장이 수집한 미술품 2만3000여 점을 국가에 기증했다.

재계에서는 상속세 납부 완료가 삼성 경영의 새 출발점이 될 것으로 본다.

그동안 상속세 부담과 지배구조 정비에 집중했던 경영 환경에서 벗어나 반도체와 인공지능(AI), 바이오 등 미래 사업 투자와 사업 재편에 보다 속도를 낼 수 있을 것 이라는 전망이다.

특히 이재용 회장이 지난해 사법 리스크를 덜어낸 데 이어 상속세 납부까지 마무리되면 경영 환경 전반의 불확실성이 상당 부분 해소 된다는 평가다.

상속세 납부가 마무리되면서 향후 삼성가의 계열 분리 가능성에도 관심이 쏠린다.

재계에서는 이부진 사장과 이서현 사장이 중장기적으로 독립 경영 기반을 마련하는 작업에 속도를 낼 수 있다는 관측이 나온다.

최근 이부진 사장이 호텔신라 지분 약 1% 매입 계획을 밝힌 것도 이 같은 흐름의 초기 신호로 해석할 수 있다.