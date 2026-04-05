미 특수부대, 이란서 격추된 F-15 두 번째 탑승자도 구조

악시오스 등 보도…"트럼프 대통령, 백악관서 구조작전 지켜봐"

미군이 대이란 군사작전 중 F-15 전투기 격추로 실종된 병사 1명을 구조했다고 4일(현지시간) 미 정치전문매체 악시오스 등 주요 매체들이 잇따라 보도했다.

미국 해병대원이 훈련 중 사격하는 모습. 로이터연합뉴스

전날 F-15 전투기가 격추된 후 날짜로는 이틀, 시간으로는 약 36시간 만에 구조작전을 완료한 것이다.

이로써 전날 이란에서 추락한 미군기 탑승자들이 전원 무사히 구조된 것으로 보인다.

악시오스는 이날 정부 소식통 3명을 인용해 미 특수부대가 이란 남서부에서 실종자 구조작전을 완료하고 철수했다고 전했다.

미 일간 월스트리트저널(WSJ)도 실종자와 구조대 전원이 무사히 이란에서 빠져나왔다고 보도했다.

소식통에 따르면 미 특수부대는 실종자 구출을 위해 지난 3일 이란에 투입됐고, 이튿날인 이날도 다시 진입해 수색 및 구조작전을 펼쳤다.

미 공군 F-15E 스트라이크 이글 전폭기. AFP연합뉴스

이란 혁명수비대(IRGC)는 실종자가 있는 지역에 병력을 파견해 저지에 나섰으나, 미 공군 전투기는 이란군 진입을 막기 위해 공습을 진행하며 작전을 수행한 것으로 알려졌다.

도널드 트럼프 미국 대통령과 고위 참모진은 백악관 상황실에서 구조작전을 지켜봤다고 악시오스가 전했다.

앞서 알자지라 방송 역시 미국 정부 소식통을 인용해 미군이 이란 현지에서 실종자 구조작전을 수행 중이며, 치열한 교전이 벌어졌다고 보도했다.

<연합>