남에겐 엄격, 자신에겐 관대? ‘포르쉐 음주운전’ 성제준, 검찰 송치에 비난 폭주

청담동서 포르쉐 음주운전 적발… 면허 정지 수준

정치 유튜버 성제준씨. 성씨 유튜브 채널 갈무리.

구독자 100만 명을 보유한 유명 정치 유튜버 성제준 씨가 술을 마시고 운전대를 잡았다가 결국 검찰에 넘겨졌다.

서울 강남경찰서는 최근 성 씨를 도로교통법 위반(음주운전) 혐의로 서울중앙지검에 불구속 송치했다고 5일 밝혔다. 경찰은 사건 조사 직후 성 씨에 대해 면허 정지 처분도 함께 내렸다.

◆ 명품 매장 앞 ‘포르쉐’ 음주운전... 적발 당시 상태는?

성 씨는 지난달 16일 오후 09시쯤 서울 강남구 청담동의 한 명품 매장 인근에서 술을 마신 뒤 자신의 포르쉐 차량을 운전한 혐의를 받는다. 당시 신고를 받고 출동한 경찰이 혈중알코올농도를 측정한 결과, 면허 정지에 해당하는 수치가 나온 것으로 확인됐다. 경찰 관계자는 구체적인 수치에 대해서는 말을 아꼈다.

사건이 알려지자 성 씨는 지난달 19일 자신의 유튜브 채널을 통해 해명 영상을 올렸다. 그는 “매장에서 와인 한 잔만 마신 상태였고 대리기사를 불러 기다리고 있었다”며 “매장 영업이 끝나 차량을 이동시켜 달라는 요청을 받아 5초 정도 운전했다”고 주장했다.

◆ “5초도 엄연한 범죄”... 법조계·여론 모두 ‘싸늘’

성 씨의 이 같은 해명에도 불구하고 법적 책임을 피하기는 어려울 전망이다. 현행법상 음주운전은 주행 거리나 시간과 관계없이 성립하기 때문이다. 법조계 관계자는 “발렛 직원의 요청이나 짧은 거리 이동이라는 주장은 재판 과정에서 정상참작 사유가 되기 어렵고, 오히려 전형적인 변명으로 비칠 수 있다”고 지적했다.

특히 누리꾼들이 분노하는 지점은 그의 과거 발언이다. 성 씨는 2024년 8월 자신의 채널에 ‘충격 음주운전 이재명 망했다’는 제목의 영상을 올린 바 있다. 당시 그는 “음주운전 하면 딱 떠오르는 게 이재명”이라며 강도 높게 비판했다. 타인의 과오를 콘텐츠 소재로 삼아 수익을 창출해온 인물이 정작 본인의 범법 행위에는 관대한 태도를 보이는 것에 대해 ‘내로남불’이라는 지적이 쏟아지고 있다.