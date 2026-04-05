임신 중 비타민D 부족하면, 아이 알레르기 위험 커질 수도

3~9세 아동 322명 대상 알레르기 반응 조사

다중 감작 아동서 비활성 비타민D 증가 확인

비타민D 낮을수록 면역 염증 지표도 함께 증가

임신부와 태아에게 비타민D가 부족하면 출생 이후 아동의 면역 기능이 떨어지고 알레르기에 취약해질 수 있다는 연구 결과가 나왔다. 비타민 D의 주요 기능 중 하나는 인체 면역력 강화다. 과학자들은 면역력 이상으로 발생하는 알레르기 질환에 있어서 비타민 D가 긍정적 효과를 발휘할 것으로 추정해왔다. 이는 비타민D가 골격계 질환 예방뿐만 아니라 면역과 대사, 신경 발달 경로 전반에 깊숙이 개입하는 것을 의미한다.

질병관리청 국립보건연구원은 연구원이 지원하는 호흡기알레르기질환 출생코호트 아동들의 알레르기 반응을 국립중앙의료원 홍수종 교수 연구팀이 추적 조사한 결과, 이 같은 결론을 도출했다고 5일 밝혔다.

임신 중 산모의 비타민D 결핍은 아이 골격 발달 저하와 면역력 약화로 직결될 위험이 크다. 클립아트코리아

연구진은 코호트에 참여하는 3∼9세 아동 환자 322명에게 집먼지진드기·꽃가루·반려동물 등 주요 흡입 알레르기 반응 여부 조사를 실시했다.

이후 연구진이 혈액 검사 등을 통해 아동들의 단백질체와 대사 물질을 통합 분석한 결과 여러 알레르기 항원에 동시 민감하게 반응하는 ‘다중 감작 아동’의 혈액에서는 체내에서 바로 작용하지 못하는 비활성형 상태의 비타민D가 증가한 것으로 나타났다.

다중 감작 아동의 혈액에서는 알레르기 관련 면역 반응 물질 농도와 산화 스트레스 관련 단백질도 증가했으며, 비활성형 비타민D가 늘수록 면역 염증 지표도 함께 증가했다.

이어 연구진이 아동들의 출생 시 제대혈 비타민D 농도와 이후 비활성형 비타민D대사체 수준을 분석한 결과 태어났을 때 혈액 속 비타민D 농도가 낮을수록 아동기 비활성형 비타민D 대사 물질은 늘어난 것으로 분석됐다.

홍수종 교수는 “다중 감작 아동에서 면역 염증 반응, 산화 스트레스, 비타민D 대사 이상이 함께 나타날 수 있으며 특히 출생 시의 비타민D 상태가 아동기 면역에 영향을 줄 가능성을 제시했다”고 연구 의미를 밝혔다.

김원호 국립보건연구원 만성질환융복합연구부 부장은 “임신부의 비타민D 농도 적정 유지가 아이들의 면역 균형 형성에 중요한 기반”이라며 “주 2회 이상, 하루 5∼30분 적절하게 햇볕을 쬐고 비타민 D 보충제를 먹는 등 영양 관리가 필요하다”고 조언했다.

임신부와 태아에게 비타민D가 부족하면 출생 이후 알레르기에 취약해질 수 있다는 연구 결과가 나왔다. 게티이미지뱅크

해외에서도 임신 중 비타민 D 함유량이 많은 음식을 즐겨 먹으면 자녀의 알레르기 발생 확률이 감소한다는 연구 결과가 발표됐다.

미국 마운트 사이나이 아이칸 의과대학 연구팀은 미국인 여성 1248명과 그 자녀들을 조사한 결과 임신기간 동안 꾸준히 비타민 D 함유 식품을 섭취한 어머니들의 자녀는 추후 알레르기 질환을 가질 가능성이 낮았다며, 이 같은 내용의 논문을 알레르기임상면역학회지(Journal of Allergy and Clinical Immunology) 발표했다.

비타민 D는 햇빛에 노출될 경우 체내에서 합성되는 비타민으로 잘 알려져 있으나 음식을 통해서도 충분히 섭취 가능하다. 생선, 계란, 유제품, 버섯, 곡물 등에 풍부하게 함유돼 있다.

임신한 여성이 아보카도를 먹으면 아기의 음식알레르기 위험이 약 44% 낮아진다는 연구 결과도 나왔다. 아보카도에는 단백질, 섬유질, 불포화지방, 마그네슘, 비타민K 등 영양소가 많이 들어있다.

이스턴 핀란드대 연구팀은 핀란드 쿠오피오 대학병원에서 출산한 임산부 2272명을 분석한 결과 이같이 나타났다고 밝혔다. 연구 결과에 따르면 임신 여성이 아보카도를 섭취하면 아이가 음식 알레르기(12개월 시점 기준)를 일으킬 위험이 43.6% 낮아지는 것으로 나타났다.

연구팀은 “아보카도는 섬유질과 불포화지방으로 나쁜 콜레스테롤(LDL)을 낮춰 혈압이 오르는 걸 막으며 이는 심장병, 뇌졸중 위험을 낮추는 데 도움이 된다”며 “아보카도에는 단백질, 섬유질, 불포화지방, 마그네슘, 비타민K 등 영양소가 많이 들어있다”고 말했다.