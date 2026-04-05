한병도 “김부겸 ‘朴 예방’ 판단 존중…朴정부 명예회복 조치는 없다”

더불어민주당 한병도 원내대표가 5일 방송에 출연해 6·3 지방선거 대구시장에 단수 공천된 김부겸 전 국무총리의 박근혜 전 대통령 예방을 존중하겠다는 뜻을 보였다. 그러나 박 전 대통령 명예회복 조치에는 선을 그었다.

한 원내대표는 이날 KBS ‘일요진단 라이브’에 출연해 김 전 총리의 박 전 대통령 예방 구상과 관련해 “대구 현실에 대한 판단으로 저는 존중한다”고 말했다. 그러면서도 “김 전 총리의 판단은 존중하되, (국정농단 관련해) 박근혜정부의 명예 회복을 위한 조치는 없을 것”이라고 덧붙였다.

더불어민주당 한병도 원내대표. 연합뉴스

국민의힘 대구시장 예비후보인 유영하 의원은 김 전 총리가 박 전 대통령을 예방하기 전 ‘민주당의 반성과 박근혜정부의 명예 회복이 필요하다’는 취지로 말했다. 한 원내대표는 “국정농단은 민주당의 반성 영역이 아니다”라며 “명예 회복 영역을 저희가 얘기할 수는 없는 것”이라고 했다.

민주당 정청래 대표는 “선거는 끝날 때까지 끝난 게 아니고, 뚜껑을 열어봐야 결과를 손에 쥘 수 있기 때문에 하루하루가 저로는 피말리는 심정”이라고 말한 바 있다. 한 원내대표도 6·3 지방선거까지 남은 기간이 짧지 않다며 “민심의 바다는, 국민은 배를 띄울 수도 있지만 언제든지 잘못하면 배를 바로 침몰시킬 수도 있다”며 “민심의 무서움이 그렇다”고 언급했다. 그러면서 “어느 상황에서도 겸손한 자세를 유지해야 하고, 여론조사에서 조금 앞선다고 자만하면 국민이 바로 알아본다고 생각한다”고 말했다.

대구시장 선거 전망에는 “결코 쉬운 선거가 아니다”라며 “특히 영남지역을 보면 여론조사 수치와 실제 민주당 득표율은 다른데, 여론조사보다 득표율이 더 낮게 나온다”고 밝혔다.

한편, 지난주 ‘돈봉투 지급’ 논란으로 제명된 김관영 전북지사가 당의 징계에 불복해 가처분 신청을 낸 데에 “(당은) 절차에 따라서 진행을 한 것”이라며 “윤리감찰단을 통해 현장 조사를 했고, 그 결과를 (최고위원회에) 보고했고, 최고위원 만장일치로 결정이 됐기 때문에 절차상에는 아무 문제가 없었다”고 말했다.

지난 3일 ‘윤석열 정권 정치검찰 조작 기소 의혹 사건 진상규명 국정조사’에 출석한 박상용 검사에 대해선 “증인 선서도 거부하는 모습은 많은 국민이 봤을 때 상당히 거만하게 보였고, 왜 검찰개혁을 해야 하는지 그 현장을 통해서 느낄 수 있었을 것"이라고 지적했다.