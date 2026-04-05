장원영, 봄의 여신이 따로 없네…꽃 같은 비주얼

장원영 인스타그램

그룹 아이브(IVE) 멤버 장원영이 봄에 핀 한 떨기 꽃같은 미모를 자랑했다.

지난 4일 장원영은 개인 사회관계망서비스(SNS)에 일상 속 자신의 모습이 담긴 사진을 게시했다.

꽃이 핀 나무들을 배경으로 촬영한 사진 속 장원영은 연분홍빛 니트 차림에 긴 머리를 늘어뜨리고 청순한 비주얼을 드러냈다.

특히 흰 진주 귀걸이와 목걸이가 더해져 여성스러운 분위기를 더했다.

또 책방에서 책을 들고 찍은 사진에서는 제 나이에 맞는 사랑스러운 소녀같은 모습을 보였다.

장원영 인스타그램

한편, 장원영은 최근 다양한 브랜드 광고모델로 종횡무진하며 열일 행보를 보이고 있다.

장원영이 활동중인 브랜드는 한국P&G 사의 섬유유연제 '다우니'와 샤넬 그룹 산하의 스코틀랜드 하이엔드 명품 패션 브랜드 'BARRIE'(베리) 등으로, 대세 스타로서 존재감을 여실히 드러내고 있다.

장원영이 속한 그룹 아이브(IVE)의 행보도 심상치 않다.

아이브는 (3월 기준)이번 정규 2집 '리바이브 플러스(REVIVE+)'로 '뮤직뱅크'에서 2주 연속 1위를 기록했으며, '뱅뱅' 5관왕에 또 다른 더블 타이틀곡 'BLACKHOLE(블랙홀)' 1관왕을 더해 통산 6관왕을 기록했다.

이로써 아이브는 팀 통산 음악방송 80관왕이라는 기록을 썼다.