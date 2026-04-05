[포토] 경희궁 나무보호 캠페인 '나무야 나무야, 미안해' 퍼포먼스

식목일을 맞은 5일 서울 종로구 경희궁에서 환경보건시민센터와 서울환경연합 관계자들이 나무보호 캠페인 '나무야 나무야, 미안해' 퍼포먼스를 하고 있다. /2026.04.05 이제원 선임기자

식목일을 맞은 5일 서울 종로구 경희궁에서 환경보건시민센터와 서울환경연합 관계자들이 나무보호 캠페인 '나무야 나무야, 미안해' 퍼포먼스를 하고 있다. /2026.04.05 이제원 선임기자

식목일인 5일 서울 종로구 경희궁에서 환경보건시민센터와 서울환경연합 관계자들이 경희궁 나무보호 캠페인 '나무야 나무야, 미안해' 퍼포먼스를 하고 있다. 행사는 경희궁에서 죽어간 140여 그루의 나무를 추모하고, 살아남은 62그루의 나무를 껴안아주는 캠페인이다.