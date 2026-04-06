부산의 현재·미래 성찰 ‘릴레이 인문 콘서트’

개항 150주년 맞아

매주 토요일 15차례

올해 부산항 개항 150주년을 맞아 부산의 현재와 미래를 성찰하는 인문 콘서트가 매주 토요일마다 부산에서 개최된다. 부산의 대표 지성 15명이 역사학, 문학, 민속학, 정치·경제학, 도시계획학, 기상학 등 다양한 분야에서 강연과 대담을 이어간다.



부산근현대역사관은 11일부터 부산근현대역사관 별관에서 총 15차례에 걸쳐 매주 토요일마다 ‘부산의 길을 묻다’라는 주제로 인문 콘서트를 개최한다고 5일 밝혔다.



인문 콘서트는 △개항과 부산(4월) △부산의 시대(5월) △부산의 힘(6월) △부산의 유산(7월) 부산의 미래(8월)에 대한 이야기를 펼친다. 먼저 4월 연사로는 홍순권 동아대 명예교수와 정병모 한국만화학교 교장, 김정하 한국해양대 명예교수가 개항 이후 부산항의 역사와 문화 교류 양상을 통해 ‘해양도시 부산’의 면모를 설명한다.



5월에는 김대래 신라대 명예교수와 고종환 부경대 명예교수가 산업화와 국제화의 관점에서 산업도시로서 부산의 면모를 소개하고 과거 교훈을 바탕으로 도시의 개선점을 모색한다.



8월에는 악셀 팀머만 부산대 석학교수와 정상수 부산국제마케팅광고제 부집행위원장, 이해인 수녀 등이 전 지구적 위기 속에서 부산이 품어야 할 비전을 살펴보고, 그 속에서 견지해야 할 인문학의 가치를 공감하는 시간을 갖는다.