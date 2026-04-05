이시언 "비 보며 쟤처럼 성공 못하는 이유 고민했다"

배우 이시언이 친구 비를 보며 '나는 왜 쟤처럼 성공할 수 없을까' 생각한 적이 있다고 했다.

이시언은 4일 자신의 유튜브 채널에서 비·황찬성·태원석과 함께 대화를 내눴다. 이들은 전날 공개된 넷플릭스 시리즈 '사냥개들' 시즌2에서 함께했다.

이시언은 "드라마가 잘됐으면 좋겠다"고 했고, 비는 "원석·찬성·시언이와 이렇게 또 작품을 같이 하게 돼서 너무 고맙고 즐거웠다"고 말했다.

이시언은 "정말 즐거웠다"며 "데뷔하기 전에 정지훈(비)이라는 배우 인터뷰를 보고 존경심도 있었지만 마음 한 켠에는 '내가 쟤처럼 안 되는 이유는 뭐야'라고 생각했다"고 했다.

이어 "물론 이유는 너무 많다"고 해 웃음을 자아냈다.

비는 "안 그래 보이지만 시언이는 책임감이 있어서 좋다"고 말했다.

그러면서 "사람이 가볍지 않고 진정성이 있다. 얘를 맹목적으로 너무 좋아한다"고 했다.

비는 또 "난 시언이한테 오히려 되게 맞춰주고 싶었고 맞춰줬다. 잘 되고 안 되고를 떠나 얘와 나의 목표는 똑같았다. 작품이 더 잘 돼서 부귀영화를 누리자는 게 아니라 연기를 더 잘하고 싶었다"고 말했다.

비는 "사람은 누구나 다 당근을 줘야 열심히 한다. 앞에서 대놓고 채찍질을 하면 수치심이 들 수도 있고 상처가 될 수도 있다. 서로에 대한 존경심이 있다"고 했다.

<뉴시스>