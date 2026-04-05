신현송 한은 총재 후보자, 재산 82억중 외화 55%… ‘정책 중립’ 검증대에

신현송 한국은행 총재 후보자의 자산 절반 이상이 외화 자산인 것으로 나타났다. 통화·외환 정책을 총괄하는 수장이 환율 상승기에 원화 환산 평가액이 불어나는 포트폴리오를 유지할 경우 이해충돌 가능성이 제기된다.
5일 신 후보자의 재산신고사항에 따르면 본인과 배우자, 장남이 보유한 총 재산은 82억4102만원이다. 이 가운데 45억7472만원(55.5%)이 해외 금융 자산과 부동산 등 외화 기반 자산이었다. 국내 부동산인 서울 강남구 아파트(15억900만원)와 종로구 오피스텔(18억원)을 제외하면 예금과 채권 등 해외 자산 비중이 대부분이다. 특히 미국 증권사와 자산운용사, 신용조합, 스위스 투자은행, 스페인 은행 등에 총 20억3654만원 상당의 예금을 보유했다.
배우자 한모씨는 미국 국적으로 일리노이주 노스웨스턴대 인근 아파트(2억8494만원)를 장녀와 절반씩 보유했다. 배우자 예금 18억5692만원 중 18억4015만원은 해외 금융회사에 예치된 외화 자산이다. 영국 국적의 장남도 외화 예금 8239만원과 해외 주식 2861만원을 보유했다.
외화 자산은 환율 변동에 따라 원화 기준 재산이 크게 증감할 수 있다. 신 후보자의 해외 자산이 지난달 20일 매매기준율(1499.7원)을 적용해 원화로 환산됐는데 이후 중동 정세 불안으로 환율이 빠르게 상승해 한때 최대 1억원 가까이 평가액이 불어났을 것으로 추산된다.
신 후보자는 1982년 병역을 마친 뒤 영국 유학을 시작으로 약 44년간 해외에 거주해왔다. 외화 자산 비중이 높은 것은 자연스럽다는 평가도 있지만, 한은 총재로서는 정책 중립성에 우려가 나오기도 한다.