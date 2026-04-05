‘갓성비’ 한화 왕옌청, 선발 2연승 선착

亞 쿼터 대만 출신 좌완… 연봉 1.5억

안정적인 제구로 2선발 역할 톡톡

2026 프로야구의 달라진 점 중 가장 눈에 띄는 것은 바로 아시아 쿼터 선수들이 등장한 것이다. 대부분 일본 출신 투수들로 채워졌고 연봉도 최대 20만달러이기에 100만달러 수준인 외국인 선수들만큼의 활약을 기대하지 않는다.



그런데 시즌 개막과 함께 외국인 선수급 활약을 펼치며 가성비를 넘어 ‘갓성비’로 불리는 아시아 쿼터 선수가 있다. 바로 대만 출신 한화 좌완 투수 왕옌청(25·사진)이다. 왕옌청은 지난달 29일 대전 키움전에서 5.1이닝 3실점 승리에 이어 지난 4일 잠실 두산전에서도 6.1이닝 3실점(비자책) 승리를 챙기며 이번 시즌 가장 먼저 2승을 거둔 투수가 됐다. 평균자책점도 2.31로 준수하다. 또한 2경기에서 사사구를 4개밖에 내주지 않는 안정적인 제구가 인상적이다. 특히 키움전 승리는 자신의 프로 경력 7년 만에 거둔 첫 1군 무대 선발 승리이기도 했다. 왕옌청은 주로 일본 프로야구 2군 무대에서 활약했다. 그래서 이날 경기를 직접 관람한 할머니를 보고 눈물을 왈칵 쏟을 만큼 개인적으로도 감격스러운 승리이기도 했다.



무엇보다 왕옌청은 외국인 투수 오웬 화이트가 부상으로 장기 이탈하며 구단이 급히 대체 외국인 선수 잭 쿠싱을 데려오는 등 팀이 어수선한 상황에서 한화의 든든한 제2선발 역할을 완벽하게 해주고 있다는 점이 고무적이다. 더군다나 왕옌청의 연봉은 10만달러(약 1억5000만원)에 불과하다. 신인을 제외한 국내 선수 평균 연봉인 1억7536만원보다도 적다. 이런 점에서 왕옌청은 시즌 초반 한화의 복덩이나 다름없다.



왕옌청은 “최재훈 포수가 요구하는 대로 공격적인 투구를 한 것이 좋은 결과로 이어졌다”면서 “이닝을 마무리하지 못한 점은 아쉽다. 이 부분은 개선하고 싶다”며 자신을 채찍질하고 있다.