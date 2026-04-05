“평화와 사랑으로 부활의 기적을”

이재명 대통령 부부, 부활절 예배 참석 (서울=연합뉴스) 한상균 기자 = 이재명 대통령과 김혜경 여사가 5일 서울 여의도순복음교회에서 열린 부활절 연합예배에 참석하고 있다. 오른쪽부터 이재명 대통령, 김혜경 여사, 우원식 국회의장, 우 의장 부인 신경혜 여사. 2026.4.5 xyz@yna.co.kr/2026-04-05 16:17:31/ <저작권자 ⓒ 1980-2026 ㈜연합뉴스. 무단 전재 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>

이재명 대통령과 김혜경 여사가 5일 서울 여의도순복음교회에서 열린 부활절 연합예배에 참석하고 있다. 이 대통령은 “대립과 분열이 아닌 평화, 증오와 갈등이 아닌 사랑으로 나아가는 부활의 기적이 오늘날 우리 사회에 이뤄지길 간절히 소망한다”고 밝혔다. 이 대통령(오른쪽부터), 김 여사, 우원식 국회의장, 우 의장 부인 신경혜 여사.

<연합>