[설왕설래] 실종 미군 조종사 찾기

보스니아 내전 당시 적진에 추락한 미군 조종사가 적과 홀로 사투를 벌인다는 내용의 영화 ‘에너미라인스’는 9·11 테러 여파가 채 가시지 않은 2001년 11월 개봉했다. 1995년 보스니아에서 총상을 입고 구출된 스콧 오그래디 조종사의 실화를 다뤄 긴장감을 높였다. 대원 한 명을 살리기 위해 그보다 훨씬 더 많은 인원이 희생당한 영화로는 ‘라이언 일병 구하기’도 있다. 미군 한 명이 수백, 수천 명의 적을 소탕하는 ‘미국식 영웅주의’는 종지부를 찍었다. 빈자리는 전우애가 차지했다.
1993년 소말리아 모가디슈에서 벌어진 군사작전을 다룬 영화 ‘블랙 호크 다운’(2002년 개봉) 포스터에 새겨졌던 문구는 ‘Leave No Man Behind’였다. “단 한 명의 전우도 뒤에 남겨두지 않겠다”는 미 육군 레인저 부대의 신조다. 총탄이 넘나드는 사선에서도, 이미 죽은 동료의 시신이라도 절대 버리지 않는다는 의미다. 단순한 전우애를 넘어 존엄과 연대라는 가치가 녹아 있다.
미군 F-15E 전투기 한 대가 지난 3일(현지시간) 이란 남서부 상공에서 격추되면서 실종된 조종사 1명을 찾기 위해 미군과 이란군 모두 대대적인 수색작전에 나섰다. 미군은 조종사가 이란에 생포될 경우 미국 내 여론이 더 나빠지는 건 물론, 향후 군사작전을 수행하는 데도 심각한 차질이 생길 것을 우려했다. 이란은 미국과의 협상 카드로 활용할 수 있다고 보고 실종 조종사 목에 막대한 ‘현상금’까지 내걸었다. 자칫 ‘인질 외교’ 시나리오가 재현될 가능성이 점쳐졌다.
이란 뜻대로 되지는 않았다. 미 정치전문매체 액시오스 등 매체들은 다음날 미군이 F-15E 추락 36시간 만에 실종된 조종사 구조작전을 성공적으로 완료하고 철수했다고 전했다. 도널드 트럼프 미국 대통령과 고위 참모진은 백악관 상황실에서 구조작전을 지켜봤다고 한다. 상황이 얼마나 엄중했는지를 짐작할 수 있다. 전쟁이나 전투 중 적진에 추락한 미군 조종사를 구출하는 미 공군의 ‘CSAR’(전투탐색구조) 역량을 보여준 대표 사례로 기억될 듯싶다. 적의 공격에 취약한 구출 작전은 목숨을 내놓고 수행된다. 오늘날 미국을 세계 최강 군대로 만든 것은 단지 첨단무기 때문만은 아닐 것이다.
보스니아 내전 당시 적진에 추락한 미군 조종사가 적과 홀로 사투를 벌인다는 내용의 영화 ‘에너미라인스’는 9·11 테러 여파가 채 가시지 않은 2001년 11월 개봉했다. 1995년 보스니아에서 총상을 입고 구출된 스콧 오그래디 조종사의 실화를 다뤄 긴장감을 높였다. 대원 한 명을 살리기 위해 그보다 훨씬 더 많은 인원이 희생당한 영화로는 ‘라이언 일병 구하기’도 있다. 미군 한 명이 수백, 수천 명의 적을 소탕하는 ‘미국식 영웅주의’는 종지부를 찍었다. 빈자리는 전우애가 차지했다.
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