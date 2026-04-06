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롯데온, 온세상 쇼핑 페스타 진행…쿠폰·쇼핑지원금 쏜다

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김건호 기자 scoop3126@segye.com
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롯데쇼핑의 e커머스 플랫폼 롯데온(LOTTE ON)은 15일까지 온세상 쇼핑 페스타(온쇼페)를 진행한다고 6일 밝혔다. 이번 행사는 10일간의 역대급 브랜드 라인업이라는 슬로건으로 다양한 혜택을 준비했다.

 

행사 기간 동안 최대 20% 할인 쿠폰을 제공한다. 온앤더클럽 회원을 대상으로는 최대 7% 할인이 가능한 중복쿠폰도 선물한다. 결제 수단에 따라 최대 10% 할인을 더해 위축된 소비 심리를 자극할 수 있는 실질적인 혜택을 강화했다. 20만원 이상 구매 시 1만원 결제 혜택도 받아볼 수 있다.

 

매일 즉시 사용할 수 있는 엘포인트(L.POINT) 쇼핑지원금도 지급한다. 구매 금액에 따라 적립 혜택이 커지는 적립 특가도 함께 운영한다. MLB 볼캡, 타미진스 티셔츠, 달바 선크림, 롯데 두바이 찰떡파이 등 행사 상품 구매 시 추가로 1000·2000·3000 엘포인트를 제공한다.

 

브랜드 최대 혜택을 선보이는 포커스 온 브랜드가 운영된다. 패션·뷰티·리빙 전 카테고리를 아우르는 브랜드가 참여해 쇼핑 선택의 폭을 넓혔다. 주요 참여 브랜드로는 라코스테, BYC, 입생로랑, 프로쉬, 지오다노, 블루독패밀리, 타미힐피거, 제이에스티나 등이 있다.

 

롯데온에서만 만나볼 수 있는 그룹사 콘텐츠도 준비했다. 롯데웰푸드의 가나 프리미엄샵을 새롭게 선보인다. 오픈 기념으로 프리미엄가나 6행시에 참여하면 경품을 증정한다. 계열사의 온·오프라인 혜택을 연결한 엘타운(L.TOWN)에서는 가나 프리미엄샵을 비롯해 롯데GFR, 롯데월드, 롯데면세점, 롯데칠성 등 그룹사의 혜택을 만나볼 수 있다.

 

남지형 롯데온 브랜드마케팅팀장은 “봄을 맞아 진행하는 온쇼페에서는 매일 다양한 브랜드를 릴레이로 제안해 고객의 취향을 찾아갈 수 있도록 준비했다”며 “구매할수록 혜택이 커지는 적립 특가부터 매일 발급되는 쇼핑 지원금까지 함께하는 쇼핑의 즐거움을 누리시길 바란다”고 말했다.

김건호 기자

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