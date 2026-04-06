롯데온, 온세상 쇼핑 페스타 진행…쿠폰·쇼핑지원금 쏜다

롯데쇼핑의 e커머스 플랫폼 롯데온(LOTTE ON)은 15일까지 온세상 쇼핑 페스타(온쇼페)를 진행한다고 6일 밝혔다. 이번 행사는 10일간의 역대급 브랜드 라인업이라는 슬로건으로 다양한 혜택을 준비했다.

행사 기간 동안 최대 20% 할인 쿠폰을 제공한다. 온앤더클럽 회원을 대상으로는 최대 7% 할인이 가능한 중복쿠폰도 선물한다. 결제 수단에 따라 최대 10% 할인을 더해 위축된 소비 심리를 자극할 수 있는 실질적인 혜택을 강화했다. 20만원 이상 구매 시 1만원 결제 혜택도 받아볼 수 있다.

매일 즉시 사용할 수 있는 엘포인트(L.POINT) 쇼핑지원금도 지급한다. 구매 금액에 따라 적립 혜택이 커지는 적립 특가도 함께 운영한다. MLB 볼캡, 타미진스 티셔츠, 달바 선크림, 롯데 두바이 찰떡파이 등 행사 상품 구매 시 추가로 1000·2000·3000 엘포인트를 제공한다.

브랜드 최대 혜택을 선보이는 포커스 온 브랜드가 운영된다. 패션·뷰티·리빙 전 카테고리를 아우르는 브랜드가 참여해 쇼핑 선택의 폭을 넓혔다. 주요 참여 브랜드로는 라코스테, BYC, 입생로랑, 프로쉬, 지오다노, 블루독패밀리, 타미힐피거, 제이에스티나 등이 있다.

롯데온에서만 만나볼 수 있는 그룹사 콘텐츠도 준비했다. 롯데웰푸드의 가나 프리미엄샵을 새롭게 선보인다. 오픈 기념으로 프리미엄가나 6행시에 참여하면 경품을 증정한다. 계열사의 온·오프라인 혜택을 연결한 엘타운(L.TOWN)에서는 가나 프리미엄샵을 비롯해 롯데GFR, 롯데월드, 롯데면세점, 롯데칠성 등 그룹사의 혜택을 만나볼 수 있다.

남지형 롯데온 브랜드마케팅팀장은 “봄을 맞아 진행하는 온쇼페에서는 매일 다양한 브랜드를 릴레이로 제안해 고객의 취향을 찾아갈 수 있도록 준비했다”며 “구매할수록 혜택이 커지는 적립 특가부터 매일 발급되는 쇼핑 지원금까지 함께하는 쇼핑의 즐거움을 누리시길 바란다”고 말했다.