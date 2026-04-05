4일 오후 경기 가평군 소재 천원궁 다목적홀에서 가평 군민과 지역 사회 관계자들이 참석한 가운데 효정세계평화재단의 ‘원모평애 장학생 증서수여식’이 열렸다. 이날 행사에서는 지역 사회와 교회 공동체에서 모범이 되는 활동을 해온 초등학생 2명, 중학생 9명, 고등학생 9명, 대학생 7명 등 모두 27명의 학생이 장학생으로 선발됐다. 사진은 원모평애 장학생들이 이기성 세계평화재단 이사장(뒷줄 가운데)으로부터 장학증서를 전달받은 뒤 기념촬영하는 모습.



효정세계평화재단 제공