판독관 한 사람이 “어제는 인”, “오늘은 아웃” 판독 내리는 ‘로컬룰’, 남자부 챔프전에서 ‘씁쓸한 민낯’이 드러났다 [남정훈의 오버 더 네트]

한국배구연맹(KOVO)의 인-아웃 판정의 ‘로컬룰’ 때문에 남자부 챔피언결정전 분위기가 소위 말해 ‘아사리판’이 났다. 하필 무척 애매한 로컬룰 판정 시비가 2차전 승부를 가른 5세트 막판에 두 건이 터져나왔기 때문이다. 그동안 무수히 논란을 가중시켰던 로컬룰의 씁쓸한 및난이 드러난 셈이다.

현대캐피탈은 4일 인천 계양체육관에서 열린 2025∼2026 V리그 남자부 챔피언결정전 2차전에서 두 세트를 먼저 내주고, 두 세트를 따라붙어 승부를 풀 세트로 끌고 갔으나 경기 막판 나온 비디오 판독 결과 2개로 경기를 끝내지 못하며 결국 세트 스코어 2-3(23-25 18-25 26-24 25-18 16-18)로 패했다. 2일 1차전에서도 풀 세트 접전 끝에 패했던 현대캐피탈은 인천 원정에서 두 경기를 모두 내주며 벼랑 끝에 몰렸다. 우리카드와의 플레이오프 2경기도 모두 풀 세트 접전을 치렀기에 현대캐피탈은 봄 배구 4경기에서 20세트를 치렀다. 이런 상황에서 리버스 스윕으로 챔프전 우승을 일구기엔 너무나 힘든 상황이다. 현대캐피탈은 경기 후에도 패배를 받아들이지 못했다. 5세트 막판 나온 비디오 판독 두 건이 모두 현대캐피탈에게 불리하게 내려졌기 때문이다.

대한항공과 현대캐피탈의 남자부 챔피언결정전 2차전 5세트, 현대캐피탈의 13-12 리드 상황에서 레오의 퀵오픈이 마쏘의 블로킹에 막혀 공이 떨어지는 장면. 커버를 들어왔던 현대캐피탈 장아성은 아웃으로 판단해 공을 받지 않았다. 원심은 아웃이었지만 대한항공의 비디오 판독 요청으로 인(IN)으로 번복됐다.

5세트 현대캐피탈의 13-12 리드 상황. 레오의 퀵오픈이 대한항공 새 외국인 선수 마쏘의 블로킹에 막혔다. 공격하자마자 곧바로 공이 코트에 떨어지는 이른바 ‘셧아웃’되지 않고 완만하게 떨어졌다. 커버를 들어오던 장아성은 충분히 받을 수 있었지만, 아웃으로 판단해 받지 않았다. 대한항공이 비디오 판독을 신청했고, IN으로 판독됐다.

V리그의 인-아웃 판정은 국제배구연맹(FIVB)과 달리 로컬룰이 적용된다. FIVB는 호크아이를 활용해 공의 접지 면을 기준으로 판정해 공이 라인에 조금이라도 묻으면 인으로 판독한다. 반면 V리그는 여건상 호크아이를 도입하지 못해 중계화면 카메라로 판독을 해야한다. 그래서 KOVO 로컬룰 가이드라인 4항에 따르면 ‘접지 면을 기준으로 공이 최대로 눌린 상황에서 라인의 안쪽 선이 보이면 아웃, 보이지 않게 가릴 경우’를 인으로 판정한다. 캡쳐 사진으로 보면 사이드 라인 안쪽 선에 가상의 수직선을 세우면 공 옆면과 만나기에 인으로 볼 수도 있다. 혹은 공 하단부와 접지면 왼쪽으로 미세하게나마 안쪽 흰색 부분이 보인다. 아웃으로도 볼 수 있다.

대한항공과 현대캐피탈의 남자부 챔피언결정전 2차전 5세트, 현대캐피탈의 14-13 매치 포인트 상황에서 레오의 강서브가 사이드라인에 물리며 ‘게임 엔딩 서브에이스’가 되는 듯 했으나 원심은 아웃 판정, 현대캐피탈의 비디오 판독 요청에도 원심이 유지되면서 14-14 듀스가 됐다. 결국 대한항공이 듀스에서 18-16으로 뒤집으면서 챔피언결정전 2승을 선취했다.

14-13, 현대캐피탈의 매치 포인트에서 또 한 번 논란의 판독이 나왔다. 레오의 강력한 서브가 사이드 라인에 물리게 떨어졌다. 레오는 에이스를 확신했지만, 선심들의 판정은 아웃이었고, 판독 결과도 아웃으로 나왔다. 캡처 사진을 보면 마쏘의 블로킹에 비해서는 덜 들어온 건 맞다. 다만 눌리는 순간 공의 위치가 사이드 라인 안쪽 선에 가상의 수직선을 세우면 맞물리는 것으로 나온다. 이렇게 보면 인이다. 그리고 공의 접지면과 사이드 라인 안쪽 선 사이에 꽤 많은 틈이 보여 아웃으로도 볼 수 있다.

마쏘의 블로킹과 레오의 서브는 더 들어오고, 덜 들어고의 미세한 차이는 있다. 그래서 본질적으로는 둘 다 인이거나 둘 다 아웃이어야 한다고 본다. 다만 마쏘의 블로킹은 인, 레오의 서브는 아웃이라고 해서 이런 사달이 터진 것이다. 같은 판독관들이 불과 몇 분 사이에 이렇게 판독을 오락가락하게 만드는 게, 이 빌어먹을 놈의 KOVO의 ‘로컬룰’이다.

지난해 12월27일 수원체육관에서 열린 현대캐피탈과 한국전력의 3라운드 맞대결 4세트 23-18 한국전력 리드 상황. 한국전력 베논의 라이트 공격이 엔드라인 근처로 떨어졌다. 원심은 아웃. 그러나 판독 결과 인으로 뒤집혔다. 챔프전 2차전 두 상황보다 훨씬 더 명확하게 아웃이라고 할 수 있는 상황도 인으로 판독되는 게 KOVO 로컬룰의 현실이다.

게다가 같은 판독관이 때에 따라서 판정을 다르게 하는 것도 KOVO 로컬룰의 ‘신기한 세계’다. 위 사진을 보자. 지난해 12월27일 수원체육관에서 열린 현대캐피탈과 한국전력의 3라운드 맞대결 4세트 한국전력이 23-18로 앞선 상황. 한국전력 베논이 라이트 공격을 때린 공이 엔드라인 근처에서 떨어졌다. 원심은 아웃. 그러나 판독 결과 인으로 바뀌었다. 공이 최대로 눌린 상황으로 봤을 땐 흰색 라인에 전혀 물리지 않는다. 가상의 수직선을 세워도 마찬가지. 그런데도 인이 나왔다.

이 장면을 굳이 가져온 건, 이 장면을 인으로 판독한 게 챔피언결정전 2차전의 판독관이었던 김경훈 경기위원이기 때문이다. 마쏘의 블로킹을 인, 레오의 서브를 아웃으로 판독했던 경기위원이, 두 장면보다 더욱 더 명약관화하게 아웃인 것을 인으로 판독한 것이다. 이런 사례는 찾아보면 무수하게 나올 것이다. 이러니 선수들과 코칭스태프, 구단들이 판독관들의 판정을 신뢰를 하겠는가 말이다.

판독관이 누구냐에 따라, 판독관이 어느 시점, 어느 경기, 어느 클러치 상황에 판독하느냐에 따라 인-아웃 판정이 달라진다는 게 로컬룰의 가장 큰 문제다. 당시 이 판정이 인으로 나오자 현대캐피탈의 주장 허수봉과 세터 황승빈은 불같이 항의 했다. “어제는 아웃이었다가, 오늘은 인이라고 했다가, 내일은 인이라고 할 거잖아요”, “매일 매일이 달라요 기준이”, “국제 대회 나가면 이런 게 다 인인데, V리그가 더 헷갈리게 만들어요” 로컬룰에 대한 선수들의 볼멘소리다. 먼 훗날 2025~2026 V리그 남자부 챔피언결정전을 기억한다면, 누가 우승했는지 보다 로컬룰 논란으로 기억할 듯싶다.