‘불법 전화방’ 의혹 박성현, 광양시장 경선 자격 박탈… 2인 구도 재편

선관위 적발·경찰 고발…김태균·정인화 양자 대결

8600명 명부·현금 781만원 확보…경선 판세 요동

더불어민주당 전남도당 선거관리위원회가 불법 전화방 운영 의혹을 받는 박성현 광양시장 예비후보의 경선 자격을 박탈했다.

전남도당은 5일 “불법 선거운동 혐의가 확인된 만큼 공정 경선 원칙에 따라 자격을 박탈한다”고 밝혔다. 이에 따라 광양시장 경선은 김태균·정인화 후보가 참여하는 2인 경선으로 재편됐다.

선관위가 수거한 자원봉사자 명단 및 현금. 전남선관위 제공

경선은 오는 6∼7일 권리당원 50%와 안심번호 여론조사 50%를 반영하는 국민참여경선 방식으로 진행된다.

앞서 전라남도선거관리위원회는 지난 3일 불법 전화방을 운영하며 조직적으로 경선운동을 벌인 현장을 단속했다. 현장에서는 13명이 휴대전화를 이용해 선거운동을 하고 있었으며, 총책 A씨가 경선운동원들에게 지급하려던 현금 781만원도 함께 적발됐다.

선관위는 이와 함께 경선운동원 명단이 포함된 자원봉사자 명부와 입당원서 사본 8600여 매, 선거인별 지지 성향 분석자료, 5만4000여 명의 전화번호부 등 조직적 선거운동 정황이 담긴 자료를 확보했다.

선관위는 관련자들을 공직선거법 위반 혐의로 경찰에 고발했으며, 수사 결과에 따라 추가 조치가 이뤄질 전망이다.