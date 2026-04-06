“손해 감수 공급, 폐업 위기”…석유유통협회, 최고가격제에 긴급호소문

“최고가격제 이후 유통비 반영 못한 채 손해”

“대리점에 최고가보다 낮은 가격으로 공급해야”

전국 약 4000개 주유소에 석유 제품을 공급하는 석유 대리점 업계가 정부의 최고가격제 시행 이후 생존 위기에 직면했다고 밝혔다. 이들은 정부에 긴급 대책 마련을 촉구했다.

다시 올라가는 국제 유가. 연합뉴스

석유유통협회는 6일 긴급 호소문에서 통해 “최고가격제 시행 이후 정유사의 주유소 직접 공급가와 석유대리점 공급가가 동일해지면서 기본 유통비용을 반영하지 못한 채 손해를 감수하고 공급하고 있다”며 강조했다.

석유대리점은 전국 약 4000여개 주유소에 석유를 공급하며 전체 물량의 약 43%를 담당하는 핵심 유통 축이다. 그러나 현재 구조에서는 저장비, 운송비, 인건비 등 기본 비용조차 반영되지 않아 사업 지속이 어려운 상황으로 전해졌다.

협회는 “정부 차원의 실질적인 대책이 마련되지 않는다면 석유 대리점은 공급 중단이나 폐업으로 내몰릴 것”이라며 “정유사→석유대리점→주유소로 이어지는 석유 유통 체계가 무너지면 일선 주유소의 공급 차질과 소비자 불편으로 이어질 것”이라고 주장했다.

이에 협회는 정부에 석유 대리점의 생존을 위한 대책을 요청했다.

협회는 “석유 대리점에는 주유소에 공급하는 최고가격보다 낮은 가격에 공급하도록 하고, 정유사 손실 보전을 위한 정산 시 대리점 공급가 인하분을 함께 반영해야 한다”고 요구했다.

협회는 또한 “고유가 기간에는 주유소 카드 수수료율을 탄력적으로 적용해 한시적으로 인하해야 한다”며 “유가 수준에 따라 카드 수수료율을 0.8~1.2%로 적용해야 유가 안정을 위한 최소한의 여력을 확보할 수 있다”고 했다.