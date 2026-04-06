‘중식여신’ 박은영, 의사 예비신랑 공개…“유일하게 음식 해주겠다고”

JTBC 예능 프로그램 '냉장고를 부탁해' 화면 캡처

'중식여신' 박은영 셰프가 5월의 신부가 된다.

박은영은 지난 5일 방송된 JTBC 예능 프로그램 '냉장고를 부탁해'에서 "오는 5월 서울 결혼식을 올린다"고 직접 밝혔다. 예비 신랑은 비연예인으로 직업은 의사로 알려졌다.

"예비 신랑는 셰프가 아니"라고 밝힌 박은영은 "소개팅으로 만났다. 오래전에 소개팅을 했는데, 그때는 잘 안됐다. 시간 지나서 인연이 됐다"고 이야기했다.

박은영은 "직업이 셰프다 보니 다들 내게 요리를 해달라고 하는데, 유일하게 본인이 먼저 맛있는 것을 해주겠다고 말한 사람"이라며 마음을 열게 된 계기를 전했다.

MC들이 "예비 신랑이 '냉부해'를 봤냐. 도른자 춤추는 것도 봤냐"고 질문하자, 박은영은 "내가 춤출 때마다 '가게가 많이 어렵냐'는 얘기를 하더라. 춤을 격하게 출 때마다, 가게 예약을 더 많이 잡아주더라. 본인이 더 팔아주겠다고"라며 애정을 드러냈다.

'셰프계 축가왕' 최현석은 "지난주에 박은영이 축가를 부탁했다"고 밝혔다. "연예인 많은데 왜 축가를 원하냐"고 묻자, 박은영은 "축가가 필요한데, 최 셰프님이 원하시니까"라며 너스레를 떨었다.

이날 방송에서는 듬직한 체격이 돋보이는 예비 신랑과의 웨딩 화보가 공개됐다. 더불어 박은영의 격렬한 아이돌 커버 댄스를 본 예비 신랑이 "가게가 많이 어렵냐"고 물으며 예약 지원을 약속했다는 유쾌한 일화도 더해져 웃겼다.