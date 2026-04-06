이국주, 일본 월세 130만 원 집 공개…“주방이 너무 좁아 운 적 있어”

코미디언 이국주가 일본 도쿄에서의 월세 살이 근황을 전했다.

5일 방송된 SBS TV 예능 프로그램 '미운 우리 새끼'에서는 배우 최진혁과 윤현민이 이국주의 일본 자취집을 방문하는 모습이 그려졌다.

이날 방송에서 공개된 이국주의 일본 집은 월세 130만 원 상당의 원룸이다. 그는 협소한 공간 탓에 별도의 침대 없이 소파에서 잠을 청한다고 밝혀 눈길을 끌었다.

이국주는 국그릇 하나 놓기 힘들다며 미니 주방을 소개했다. 그는 "처음에는 주방이 너무 좁아서 눈물을 보이기도 했다"는 웃픈 사연을 전했다.

서울의 대저택을 두고 도쿄행을 택한 이유에 대해서는 솔직한 심경을 전했다. 이국주는 "작년에 일이 비수기였고 심적으로도 힘들었다"며 슬럼프를 겪었음을 고백했다.

이어 "놀면 뭐 하나 싶어 일본에서 쉬기도 하고 콘텐츠도 찍어보자는 생각에 오게 됐다"고 설명했다.

외국어 실력을 묻는 질문에는 "영어는 물론 일본어도 못 하지만 사는 데는 전혀 지장이 없다"고 답하며 특유의 긍정적인 면모를 보였다.

해당 회차에서는 좁은 욕조에 몸을 구겨 넣는 윤현민과 이를 지켜보는 이국주의 코믹한 케미가 더해져 시청자들에게 웃음을 안겼다.

사진=SBS TV 예능 프로그램 '미운 우리 새끼' 화면 캡처