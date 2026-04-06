기름값 상승세 지속에 서울 휘발윳값 1천987원…2천원 넘나

미국·이란 전쟁이 장기화할 것으로 예상되는 가운데 국내 주유소 기름값이 연일 상승세를 이어가고 있다.



6일 유가정보시스템 오피넷에 따르면 이날 오전 9시 기준 전국 주유소 평균 휘발윳값은 L당 1천953.3원으로 전날보다 4.9원 올랐다.

중동 전쟁 여파로 국내 주유소 휘발유와 경유 가격이 연일 상승세를 보이고 있는 지난 5일 서울의 한 주유소에서 운전자들이 주유를 하고 있다. 연합뉴스

같은 시각 경유 가격은 4.7원 상승한 1천943.9원을 기록했다.



전국에서 가장 비싼 서울 지역 기름값도 오름세를 유지하며 휘발유 가격이 L당 2천원에 가까워지고 있다.



서울 평균 휘발유 가격은 L당 1천987.2원으로 전날보다 3.4원 올랐고, 경유 가격은 4.6원 상승한 1천965.6원으로 집계됐다.



2차 최고가격 고시 10일째인 지난 5일 전국 주유소 평균 휘발유 가격은 L당 1천948.4원으로 전일 대비 6.0원 올랐다.



같은 날 경유 가격은 전날보다 5.7원 상승한 1천939.2원을 기록했다.



한편 소비자단체 에너지·석유시장감시단에 따르면 2차 최고가격 고시 11일째인 6일 오전 6시 기준 전체 1만319개 주유소 중 97.8%(1만90개)가 휘발유 가격을 인상했다. 경유 가격을 인상한 주유소는 전체 1만129개 중 98.2%(1만129개)였다.

<연합>