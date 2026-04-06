8년 시간이 빚어낸 위로…스트레이 키즈, '스테이'라는 우주를 유영하다

스트레이 키즈 여섯 번째 공식 팬미팅 'STAY in Our Little House' 현장. JYP엔터테인먼트 제공

"그저 지금처럼 곁에 있어 줄래 그럼 널 감싼 우주가 될 테니."

지난 4일과 5일, 그리고 앞선 지난달 28일과 29일 인천 인스파이어 아레나. 대세 그룹 '스트레이 키즈(Stray Kids·스키즈)'의 여섯 번째 공식 팬미팅 '스테이 인 아워 리틀 하우스(STAY in Our Little House)'의 백미는 단연 신곡 '별, 빛(STAY)'의 무대였다.

데뷔 8주년(2026년 3월25일)을 기념해 팬덤 '스테이(STAY)'에게 헌정한 이 곡이 울려 퍼지자, 여덟 멤버는 배 모형의 리프트를 타고 공연장 허공을 가르며 날아올랐다. 2층과 3층의 관객들과 가까이에서 눈을 맞추는 순간, 객석을 가득 채운 형형색색의 응원봉은 그들을 감싸는 거대한 우주의 별빛으로 치환됐다. 미학적으로도, 정서적으로도 완벽한 교감의 순간이었다.

6일 소속사 JYP엔터테인먼트에 따르면, 이번 팬미팅은 총 4회 차 전석 매진을 기록하며 이들의 굳건한 입지를 방증했다. 각 주차의 마지막 날인 29일과 5일에는 '비욘드 라이브(Beyond LIVE)' 플랫폼을 통해 전 세계로 온라인 유료 생중계됐다.

스트레이 키즈 특유의 흥이 담긴 '신선놀음'으로 포문을 연 공연은 다채로운 세트리스트로 변주됐다. '반전(Half Time)', '바운스 백(Bounce Back)'에 이어 최근 국내외에서 명곡으로 재조명받는 '충돌'이 뜨거운 함성을 이끌어냈다. 특히 이번 무대에서는 2022년에 발매한 '기브 미 유어 티엠아이(Give Me Your TMI)' 퍼포먼스를 최초 공개하며 열기를 더했다.

여기에 '두 잇(Do It)' 리믹스 버전, '세리머니(CEREMONY)', '0801', '아이 라이크 잇(I Like It)', '인 마이 헤드(In My Head)', '피닉스(Phoenix)', '헤이븐(Haven)', '소셜 패스(Social Path)', '미로(MIROH)' 등 눈 돌릴 틈 없는 무대 퍼레이드가 이어지며 팬심을 수직 상승시켰다.

디지털 싱글 '믹스테이프 : 도미네이트(Mixtape : dominATE)'의 수록곡들을 새로운 멤버 조합으로 재구성한 스페셜 스테이지는 그룹의 유연함을 보여주는 대목이었다. 한과 필릭스의 '버닝 타이어스(Burnin' Tires)', 리노와 승민의 '트루먼(Truman)', 창빈과 아이엔의 '이스케이프(ESCAPE)', 방찬과 현진의 '시네마(CINEMA)' 등 기존 공식을 비튼 무대가 신선한 화학작용을 일으켰다.

아늑한 아지트이자 집들이를 표방한 무대 연출은 서사적 몰입도를 높였다. 스테이를 만나기 위해 여덟 도깨비로 변신한 VCR 영상과 구름을 타고 내려오는 특별한 오프닝 등은 생동감 넘치는 상상력을 부여했다. MC 재재의 진행 아래 이어진 각종 SNS 챌린지와 3분25초 릴레이 게임, 음악 퀴즈, 방 탈출 코너 등은 유쾌함을 더했다. 또한 멤버들을 상징하는 동물 캐릭터 '스키주(SKZOO)'와 함께한 무대 역시 잊지 못할 즐길 거리였다.

앙코르 무대에서 객석 곳곳을 누비며 팬들과 직접 눈을 맞춘 스트레이 키즈는 진심을 다해 교감했다. 이들은 "스트레이 키즈와 스테이는 또 하나의 가족"이라며 "보내주신 사랑을 더 크게 돌려드릴 테니 앞으로도 기대해 달라"고 뭉클한 소회를 전했다.

이들은 이제 더 큰 우주로 향한다. 이번 팬미팅을 성료한 스트레이 키즈는 오는 6월6일 미국 뉴욕에서 열리는 '더 거버너스 볼 뮤직 페스티벌(The Governors Ball Music Festival)', 9월11일 브라질의 '록 인 리오(Rock in Rio)' 등 굵직한 해외 무대에서 헤드라이너로 나서며 '글로벌 톱 아티스트'로서의 맹활약을 이어갈 참이다.

<뉴시스>