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김지민 "시험관 첫 시도…배란 주사 맞고 배 많이 부었다"

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코미디언 김지민이 시험관 시술에서 겪는 고충을 털어놨다.

 

5일 방송된 SBS 예능 프로그램 '미운 우리 새끼'에서는 김준호, 김지민 부부가 산부인과를 찾아 시험관 임신을 준비하는 모습이 그려졌다.

 

코미디언 김지민. SBS 제공
코미디언 김지민. SBS 제공

이날 두 사람은 첫 시술을 기다리며 긴장한 모습을 보였다.

 

김준호는 "주사를 2주 맞았나. 엊그제는 주사 3개를 맞지 않았느냐"며 김지민을 걱정했다.

 

김지민은 "2주 맞았다. 그래서 지금 바지가 안 잠긴다. 베가 많이 부었다. 내 배가 아니다"라고 했다.

 

그러면서 "맞는 옷이 없다. 스타일리스트가 옷을 가져와도 단추를 몇 개 열어서 입거나 뒤 지퍼를 열고 녹화해야 한다"고 덧붙였다. 이에 김준호는 "자기는 강하니까 할 수 있다"라며 김지민을 응원했다.

 

스튜디오에서 이를 지켜보던 MC들은 김지민 어머니에게 시험관 시술을 반대하지 않았는지 물었다.

 

김지민 어머니는 "나이도 있으니까 자연 임신 시도만 하다가 세월만 까먹는 게 아닌가 싶기도 하고. 내가 반대할 이유는 없었다. 다만 첫 시도에 바로 결과가 좋기만 바랄 뿐"이라고 말했다.

 

상담 후 김지민은 수술실로 들어갔고, 김준호를 아내를 위한 보양식을 준비해 눈길을 끌었다.

 

김지민은 시술 후 "난자가 생각보다 많이 나왔다. 난 난자 여왕이다"라고 말했다. 이어 "결과가 좋을 것 같다. 촉이 좋다"며 기대감을 드러냈다.

 

또 "난자 채취를 하고 이렇게 안 아픈 사람도 별로 없다고 하더라"며 "나 임신 체질인가 보다"라고 덧붙여 웃음을 자아냈다.

<뉴시스>

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