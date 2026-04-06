당정 "사우디·오만·알제리에 '원유' 특사…국적선 홍해 투입"

당정이 호르무즈 해협의 봉쇄 상황에 따른 원유 대체 공급선을 확보하기 위한 외교적 교섭에 적극 나서기로 했다.
더불어민주당 '중동 상황 경제 대응 특별위원회' 간사인 안도걸 의원은 6일 국회에서 열린 당정협의회 뒤 기자들과 만나 "사우디아라비아, 오만, 알제리 등 3개국에 현재 (특사) 파견이 구성돼 있다"며 이같이 말했다.
그러면서 "원유 대체 물량 확보가 제일 시급하다"며 "(당정은) 외교부를 중심으로 특사 파견 등 외교적인 노력에 총력을 다하겠다"고 강조했다.
그러면서 "우리 국적선사가 대체 루트에 투입돼야 하지 않겠느냐"며 "홍해 지역, 사우디 얀부항에 국적선 5척을 투입하는 것을 추진하고 있다"고 설명했다.
당정의 이 같은 논의는 일본이 대체 경로 등을 활용해 원유 확보 물량을 늘릴 계획이라는 보도가 나온 가운데 이뤄졌다.
일본 NHK방송은 자국 정부가 사우디 서부 얀부항을 출발해 홍해를 통과하는 경로 등 대체 경로를 통해 원유 확보 물량을 늘릴 계획이라고 전날 보도했다.
아울러 당정은 정유업계와 주유소의 관행적 '사후정산제'를 폐지하는 데 원칙적으로 합의했다.
사후정산제는 정유사가 주유소에 석유제품을 우선 공급하고 일정 기간 후 국제 기준가격 등에 따라 정산하는 방식으로, 통상 정산이 1개월 뒤 이뤄졌다.
안 의원은 "정산 주기를 1주 이내로 단축한다는 데에 합의가 이뤄졌다"며 "추가 협의를 통해 이달 둘째 주에 (합의안이) 발표될 것"이라고 전했다.
이날 회의에는 재정경제부, 외교부, 기후에너지환경부, 산업통상부, 금융위원회, 중소벤처기업부, 기획예산처 등이 참석했다.
<연합>