김민준 “‘파묘’ 촬영 때 오니 분장 6시간…할머니 기절한 적도”

배우 김민준이 영화 ‘파묘’에서 촬영 당시 겪은 특수 분장 때문에 겪은 뒷이야기를 공개했다.

김민준은 지난 5일 방송된 TV 조선 예능 프로그램 ‘식객 허영만의 백반기행’에 출연, 강원도 고성을 찾은 허영만과 이야기를 나눴다.

TV 조선 ‘식객 허영만의 백반기행’ 방송화면 캡처

이날 그는 영화 속에서 맡은 일본 요괴 ‘오니’ 역할을 언급하며 “머리부터 발끝까지 분장하는 데만 6시간이 걸렸다”고 밝혔다. 손톱과 치아까지 포함된 특수 분장으로 인해 일상적인 움직임도 쉽지 않았다는 설명이다.

김민준은 “손톱도 길게 붙이고 화장실을 가야 한다. 남자의 특성상 뭔가 잡아야 하는데 손톱이 길어서 바지 내리는 것도 안 돼 매니저에게 도와달라고 부탁했다”고 말해 웃음을 자아냈다.

촬영 중 예상치 못한 상황도 발생했다. 그는 “시골에서 촬영하다가 도깨비 분장을 한 상태로 할머니와 마주쳤다”며 “할머니가 물건을 들고 있다가 그대로 쓰러지셨다”고 당시 상황을 전했다. 이어 “송곳니 분장 때문에 발음도 어눌한 상태에서 ‘할머니, 괜찮으세요?’라고 했더니 더 놀라셨다”고 덧붙였다.

TV 조선 ‘식객 허영만의 백반기행’ 방송화면 캡처

이날 방송에서는 김민준의 근황과 개인적인 이야기도 함께 공개됐다. 50세를 맞은 그는 인생에 대한 생각을 전했고, 허영만은 “이제 시작이다. 50세가 제일 좋은 나이다. 살아가는 방법을 조금 알 만한 나이다”라며 “나머지 50년을 계획할 수 있는 시기”라고 조언했다.

또한 처남인 지드래곤과의 에피소드도 밝혔다. 김민준은 “결혼을 해서 어린 처남이 군대를 가면, ‘누나한테는 말하지 마’ 하고 용돈을 주는 게 로망이었다”면서 “그런데 그게 안 되더라. 얼마를 줘야 하는지 모르겠다. 약간 위축되는 매형이 됐다”고 털어놨다.