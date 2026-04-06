안호영 "전북지사 선거, 대통령 중심 아닌 전당대회 발판 소비"

명청 대결 구도 우려…"김관영 투서 넣었다는 소문 사실 아냐"

전북특별자치도지사 출마예정자인 더불어민주당 안호영(완주·진안·무주) 의원은 6일 도지사 선거와 관련해 "전북 도민의 선택은 다른 정치의 수단으로 활용돼선 안 된다"고 강조했다.

안호영 더불어민주당 의원이 지난 2일 서울 여의도 국회 소통관에서 전라북도지사 출마 선언 기자회견을 하고 있다. 뉴스1

그는 이날 전북도의회 기자회견에서 "최근의 상황(민주당의 김관영 도지사 제명 조치 등)을 계기로 전북도지사 선거가 대통령 중심이 아니라 차기 전당대회를 위한 발판으로 소비되고 있다"며 이같이 짚었다.



도지사 선거가 전당대회에 앞서 명청(이재명 대통령과 정청래 대표) 대결 양상을 보이는 데 따른 우려로 풀이된다.



안 의원은 "도민의 선택이 다른 정치의 계산에 놓이는 순간 전북의 미래는 다시 뒤로 밀릴 수밖에 없다"며 "이번 전북도지사 선거는 대통령의 국정 방향을 잘 이해하고 그 정책을 전북의 기회로 연결할 수 있는 사람이 누구인지를 묻는 선거"라고 규정했다.



아울러 "김 도지사의 비상 징계와 관련해 제가 (당에) 투서를 넣었다는 네거티브 구전이 돌고 있다"며 "이는 전혀 사실이 아니다"라고 선을 그었다.



안 의원은 "전북의 방향을 결정하는 것은 네거티브 정치가 아니라 도민의 선택"이라며 "저는 이재명·김관영과 팀을 이뤄 전북의 길을 열겠다"고 말했다.

<연합>