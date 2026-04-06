민주노총 "'현금 살포' 의혹 김관영 전북지사 즉각 사퇴하라"

민주노총 전북본부가 '현금 살포' 혐의로 6일 경찰의 압수수색을 받는 김관영 전북특별자치도지사의 사퇴를 요구했다.



민주노총은 이날 성명을 내고 "부패와 기만으로 얼룩진 김 지사는 즉각 사퇴하고 지방선거 불출마를 선언하라"고 강조했다.

김관영 전북특별자치도지사. 연합뉴스

민주노총은 "오늘 우리는 전북도정 역사상 가장 치욕스러운 장면을 목격하고 있다"며 "이번 압수수색은 김 지사가 청년 당원에게 현금을 살포하며 민주주의의 근간을 뒤흔든 부패의 실체가 드러나고 있음을 증명하는 서막"이라고 주장했다.



이어 "현금 살포로 당심을 왜곡하려 한 행위는 그 어떤 감성적인 문구로도 씻을 수 없는 중대 범죄"라면서 "도지사라는 직위를 이용해 민주주의의 가치를 돈으로 매수하려 한 자는 더 이상 도정을 이끌 자격이 없다"고 김 지사의 사퇴를 재차 압박했다.



민주노총은 김 지사가 노동계의 사퇴 요구를 받아들일 때까지 도청에서 1인 시위와 선전전을 이어가겠다고 밝혔다.



전북경찰청 반부패경제범죄수사대는 이날 오전 김 지사의 집무실과 비서실 등에 수사관을 보내 현금 살포 혐의와 관련한 증거물을 확보하고 있다.

<연합>