“금 현물 투자자에 골드바”…한국거래소, 삼성·키움증권과 경품 이벤트

한국거래소가 증권사들과 함께 금 현물 계좌로 거래하는 고객을 대상으로 골드바 증정 이벤트를 진행한다.

6일 한국거래소에 따르면 거래소와 삼성·키움증권은 금 현물 계좌 신규 개설 및 거래 고객을 대상으로 골드바 등을 증정한다. 이벤트 기간은 이날부터 이달 17일까지다.

한국거래소. 연합뉴스

이번 행사는 장내 금 현물 매매시장인 KRX금시장에 대한 투자 수요에 부응하기 위해 마련됐다. 주식처럼 편리한 거래, 매매차익 비과세, 품질인증 등 KRX금시장 고유의 장점을 알리려는 취지다.

이벤트 기간 10g 또는 1g 이상 거래한 고객에게는 추첨을 거쳐 각각 10g(약 270만원 상당), 3g(약 80만원 상당)의 골드바를 지급한다. 10g 골드바는 삼성증권 거래 고객 중 1명, 키움증권에서는 4명을 추첨한다. 3g 골드바는 각사별로 10명씩 선정한다.

금 현물 계좌를 새로 개설한 고객에게는 추첨을 통해 각사 200명씩 1만원 상당의 기프티콘을 제공한다.

KRX금시장은 주식처럼 금을 거래할 수 있는 국내 유일의 장내 금 현물 매매시장이다. 시중의 다른 금거래소는 별개의 민간 귀금속사업자다. KRX금시장은 증권사를 통해 계좌를 개설하면 1g 단위 소액으로도 매매할 수 있다. 한국조폐공사가 인증한 순도 99.99%의 금을 취급하며, 장내 거래 시 양도소득세와 배당소득세가 비과세되고 부가가치세가 면제되는 등 다양한 세제 혜택을 제공한다.

거래소 관계자는 “투자자들이 KRX금시장 매매를 직접 경험하고 경품 혜택도 누리길 바란다”며 “정확한 정보 제공과 인지도 강화를 위해 재테크 박람회 참가, 투자자 대상 교육·설명회 등 다양한 마케팅 활동을 계속 전개할 것”이라고 말했다.