“억대 정치자금 의혹은 허위” 고흥군수 측 관련 유포자 경찰 고발 [6·3의 선택]

전남 고흥군수 선거를 앞두고 불거진 ‘억대 정치자금 수수 의혹’을 둘러싸고 허위사실 유포자에 대한 고발장이 경찰에 접수됐다.

허위사실 적시 명예훼손 고발장 접수. 독자 제공

6일 지역 정치권에 따르면 고발인 A씨는 최근 고흥경찰서에 고발장을 제출하고, 일부 인사들이 공영민 고흥군수가 과거 선거 과정에서 거액의 불법 정치자금을 수수했다는 허위 내용을 퍼뜨렸다며 명예훼손 및 공직선거법 위반 혐의로 수사를 촉구했다.

고발장에는 피고발인들이 “공 군수가 2022년 지방선거를 앞두고 정치자금 명목으로 수억 원을 수수했고 현재 수사 대상에 올라 있다”는 취지의 내용을 지역사회와 언론 관계자들에게 유포했다는 내용이 담겼다. 해당 의혹은 일부 온라인 매체를 통해 확산되며 지역 정가에 적지 않은 파장을 낳았다.

이에 대해 고발인은 “의혹은 전혀 사실이 아니며, 존재하지 않는 범죄를 실제처럼 꾸며낸 것”이라며 “단순 진정 제기나 사건 이첩 등 절차적 사실을 근거로 마치 본격적인 수사가 진행 중인 것처럼 왜곡됐다”고 주장했다.

또 “금품 전달 정황과 액수까지 구체적으로 꾸며 허위사실을 퍼뜨린 것은 고의성이 짙다”며 “경선이 진행 중인 민감한 시점에 집중적으로 유포된 점을 고려하면 선거에 영향을 미치려는 의도가 의심된다”고 강조했다.

고발인은 형법상 허위사실 적시 명예훼손과 정보통신망법 위반, 공직선거법상 허위사실공표죄 적용을 주장하는 한편, 수사기관에 제출된 진정 내용 자체가 허위일 경우 무고죄 성립 가능성도 제기했다.

지역 정치권에서는 이번 사안을 두고 네거티브 공방이 본격화되는 양상이라는 평가가 나온다. 의혹의 진위와 별개로 공방이 격화될 경우 경선 구도에 영향을 미칠 수 있다는 분석이다.

경찰은 고발 내용의 사실관계와 관련 증거를 토대로 수사 착수 여부를 검토할 방침이다.