광진구, 5억원 대학협력 사업 본격화…운동장·도서관 연다 [지금 우리 동네는]

서울 광진구가 지역 대학의 우수한 자원을 활용해 지역사회 활력을 높이고 대학 경쟁력을 강화하기 위한 ‘대학협력 지원사업’을 본격적으로 추진한다. 대학이 보유한 전문 인력과 시설, 콘텐츠 등을 공유해 구민에게 수준 높은 서비스를 제공하고 대학과 지역이 함께 성장하는 상생 공동체를 구축한다는 구상이다.

김경호 광진구청장(오른쪽)이 원종필 건국대 총장과 업무협약을 맺고 기념촬영을 하고 있다. 광진구 제공

6일 구에 따르면 이번 사업은 지난해 7월 서울시 자치구 가운데 최초로 ‘대학협력 및 지원에 관한 조례’를 제정한 뒤 처음 시행하는 것이다. 구는 대학과의 협력을 체계화하고 올해 2월 추가경정예산을 확보하는 등 추진 기반을 다져왔다. 사업은 이달부터 12월까지 진행하며 총 5억원의 예산을 투입한다.

주요 지원 분야는 대학의 전공 역량과 기반을 활용한 교육·문화·예술 프로그램 등 지역주민 수혜 사업과 대학 내 지역주민 개방시설 노후 설비 교체·주변 환경개선 사업이다.

사업 공모 신청 기간은 이날부터 오는 21일까지다. 대상은 건국대, 세종대, 장로회신학대, 세종사이버대 등 지역 내 4개 대학이다. 각 대학은 보조금 신청서와 사업계획서를 제출해야 하며 프로그램 분야와 시설 개선 분야를 나눠 신청할 수 있다. 이후 현장실사와 사업의 타당성, 기대 효과, 지역사회 기여도 등을 종합적으로 심사해 지원 대상을 선정한다.

구는 대학 자원의 지역사회 환원을 이번 사업의 중심 가치로 삼는다. 이에 따라 운동장, 주차장, 도서관 등 학교 시설을 주민에게 적극적으로 개방하는 등 주민 연계 활동이 활발한 대학을 우선 선정하고 대학의 전문성을 살린 맞춤형 교육과 복지 콘텐츠를 발굴할 계획이다.

지난달 19일에는 각 대학 실무자들과 사전 간담회를 열고 사업 추진 방향을 논의했다. 간담회에서는 학교별 여건에 맞는 시설 개방 확대와 주민 맞춤형 특화 강좌 운영, 사업 적정성 확보 방안 등에 대한 공감대를 형성했다. 구는 앞으로도 긴밀한 협의를 바탕으로 지역 수요에 맞는 협력사업을 구체화해 나갈 예정이다.

김경호 구청장은 “대학은 지역의 핵심적인 지식 창고이자 소중한 자산”이라며 “이번 협력사업으로 대학의 문턱을 낮추고 주민들이 체감할 수 있는 실질적인 복지 혜택과 쾌적한 환경을 조성하는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.