마크, NCT 탈퇴 발표 후 첫 심경 "미안하고 고맙다"

올해 데뷔 10주년을 맞은 그룹 '엔시티(NCT)'를 떠나는 마크가 전속계약 종료와 팀 탈퇴 발표 후 처음으로 팬들에게 직접 심경을 전했다.

마크는 6일 유료 팬 소통 플랫폼 '버블'을 통해 "직접 말을 하고 싶었지만 혼자만의 감정으로 움직일 수 있는 부분이 아니었다"며 "많이 놀랐을 것 같다. 주말 동안 정신없고 힘들었을 텐데 미안하고 고맙다"고 밝혔다.

앞서 마크는 지난 3일 소셜 미디어에 올린 자필 편지에서 탈퇴 이유를 밝혔다.

그는 "10년의 계약을 마치는 시기인 만큼, 내가 꿀 수 있는 최고의 꿈이 무엇인지 고민하게 됐다"며 "꿈의 정확한 완성된 모습이 어떨지 궁금해졌고, 제대로 몰두해 다이빙을 하고 싶어졌다"고 전했다.

소속사 SM엔터테인먼트와 마크는 오는 8일 자로 전속계약을 마무리한다. 2016년 데뷔 이후 10년 만이다. 마크는 NCT U, NCT 127, NCT 드림(DREAM), 슈퍼엠 등 다양한 유닛을 오가며 팀 내 가장 활발한 활동을 펼쳐왔다.

마크의 탈퇴로 NCT 127은 7인조, NCT 드림은 6인조로 팀 체제를 재편해 활동을 이어간다. 마크는 "어떠한 음악을 하든 항상 시작을 잊지 않겠다"며 홀로서기를 예고했다.

<뉴시스>