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대전 길고양이 연쇄 화상학대 70대 검거…경찰, 구속영장 검토

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대전동부경찰서는 길고양이를 상습적으로 학대한 혐의(동물보호법 위반)로 70대 주민 A씨를 붙잡아 조사하고 있다고 6일 밝혔다.

A씨는 지난 2월께 대전 동구 가오동의 한 상가 주차장 부근에서 길고양이 2마리의 머리에 화상을 입히는 등 학대한 혐의를 받고 있다.

안면부 화상 입은채 구조된 고양이들. 동물권 단체 케어 제공
안면부 화상 입은채 구조된 고양이들. 동물권 단체 케어 제공

연합뉴스 취재를 종합하면 지난 2월 발견된 2마리를 포함해 작년 7월부터 지난달까지 이 상가 주차장 부근에서만 고양이 7마리가 심한 화상을 입은 채 발견됐다.

고양이들은 눈과 코, 귀, 앞발 등이 형체를 알아보기 어려울 만큼 심하게 일그러진 채 구조됐는데, 치료가 어려워 폐사하거나 안락사 조처됐다.

지난해 12월 동물권단체 케어, 대전 대덕구청 등의 고발장을 접수한 경찰은 동일인의 소행으로 보고 최근까지 수사를 벌여 A씨를 용의자로 특정한 후 검거했다.

동물단체 등은 수의사 진단·부검 결과 폐 손상이 없었다는 점에서 화학 테러를 의심하기도 했으나, 경찰은 토치 불 등에 의한 학대로 보고 있다.

A씨는 경찰 조사에서 일부 범행을 시인한 것으로 알려졌다.

경찰은 이전 범죄와의 연관성 등 여죄를 캐는 한편 A씨에 대한 구속영장 신청을 준비하고 있다.

<연합>

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