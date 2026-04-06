지드래곤 월드투어 대박…갤럭시코퍼레이션, 매출 619% 뛰었다

가수 지드래곤의 소속사 갤럭시코퍼레이션이 1년 만에 적자에서 벗어나 실적이 대폭 성장한 것으로 전해졌다.

회사 측은 6일 2025년 4분기 매출이 2988억 원을 기록했다고 밝혔다. 이는 전년 동기 대비 619% 증가한 수치로, 지난해 188억원의 영업손실을 기록했던 것과 대비된다. 영업이익은 125억원으로 집계되며 흑자 전환에 성공했다.

갤럭시코퍼레이션은 실적 개선의 주요 요인으로 소속 아티스트 지드래곤의 월드투어 흥행을 꼽았다. 회사는 “글로벌 IP의 압도적 시장 지배력이 실적으로 직결되며, 과거의 적자 늪을 완전히 벗어나 영업이익 125억원을 기록하는 등 완벽한 흑자 전환에 성공했다”고 밝혔다.

가수 지드래곤. 갤럭시코퍼레이션

재무 구조도 크게 개선됐다. 2025년 말 기준 자산 총계는 전년 대비 300% 이상 증가했으며, 약 1000억원 규모의 신규 투자 유치를 통해 현금 유동성을 확보했다.

기업 가치 상승에 따라 글로벌 자본시장에서도 관심이 이어지고 있다. 최근 나스닥의 밥 맥쿠이 부회장과 뉴욕증권거래소의 마이클 해리스 부회장이 잇따라 본사를 방문했다.

경영진의 대외 성과도 언급됐다. 갤럭시코퍼레이션은 “최용호 대표가 국가 경제 발전에 기여한 공로로 최연소 APEC 대통령 표창을 수상하며 기업의 대외적 신뢰도 또한 정점에 달했다”고 밝혔다.

향후 전략으로는 IP(지식재산권) 확대와 기술 결합을 제시했다. 회사 측은 “글로벌 시장을 정조준한 대형 신규 IP를 추가로 영입하며 포트폴리오를 확장한다”며 “단순한 아티스트 영입을 넘어, 고도화된 AI(인공지능)·엔터테크 및 로봇 기술력과 결합해 새로운 문법의 가치를 창출하는 ‘전략적 IP 자산화’에 박차를 가하겠다”고 설명했다.

현재 갤럭시코퍼레이션에는 지드래곤을 비롯해 가수 김종국과 태민, 배우 송강호 등이 소속돼 있다.