"이 정도일 줄 몰랐다" 유노윤호, 할리우드 오디션서 혹평?

그룹 동방신기 멤버 유노윤호가 가상의 할리우드 오디션을 치르는 상황을 연기한다.

유노윤호는 6일 오후 6시 유튜브 채널 '비보티비'를 통해 공개되는 '연기의 성' 9화에 등장한다. '연기의 성'은 배우 임형준이 기획·연출·각본을 맡고 김의성이 출연하는 100% 허구 상황 기반의 콘텐츠다.

동방신기 멤버 유노윤호(왼쪽)가 가상의 할리우드 오디션을 치르는 상황을 연기한다. 유튜브 채널 '비보티비'

이번 에피소드에서는 할리우드 영화의 아시안 갱 역할을 찾는 캐스팅 디렉터 크리스가 김의성에게 한국 배우 추천을 요청하는 내용이 전개된다.

미국에서 귀국하자마자 현장을 찾은 유노윤호는 자유 연기를 요청받는다. 김의성이 "실례일 수 있다"며 만류하지만, 유노윤호가 흔쾌히 수락하면서 즉석 오디션 테이프 촬영이 진행된다.

그러나 유노윤호의 연기를 지켜보던 디렉터 크리스는 김의성을 따로 불러 "이 정도 컨디션일 줄 몰랐다"며 난감한 기색을 표한다.

이에 김의성과 임형준이 "오늘 컨디션이 좋지 않은 것 같다"며 상황 수습에 나서는 모습이 그려진다.

오디션 영상 활용 여부를 두고 깊어지는 갈등과 함께, 유노윤호가 자신만의 악센트 연기로 상황 반전을 시도한다.

<뉴시스>