KGM·로터스·K카·BYD·폭스바겐 등 [4월6일 자동차 업계 소식]

코란도 자율주행 로보택시. 사진=KG 모빌리티 제공

◆ KGM

KG 모빌리티(이하 KGM)가 SWM(에스더블유엠)과 협력해 강남구 일대에서 SWM이 운영중인 구역형 자율주행 로보택시의 서비스 확대를 지원한다.

KGM은 이번 협력으로 기존 코란도 EV 모델 외에 새롭게 토레스 EVX를 추가 공급할 예정이며, 로보택시 생산도 올해 연말까지 20대 이상으로 늘려 향후 이용객들의 편의를 위해 운행 확대를 준비할 계획이다.

운행 구간은 기존 강남구와 서초구 일대에서 자율주행 시범운행지구인 강남 전역(20.4㎢)으로 확대하고, 심야 시간대 이동 편의를 위해 운행시간을 기존보다 1시간 앞당긴 오후 10시부터 다음 날 새벽 5시까지 운행하기로 했다.

로터스 에미라. 사진=로터스코리아 제공

◆ 로터스코리아

영국 스포츠카 브랜드 로터스(Lotus)가 특별 프로모션을 진행한다. 대상은 로터스의 마지막 내연기관 미드십 스포츠카 에미라(Emira)다.

에미라는 ‘미드십(Mid-Ship)’ 레이아웃을 채택해 균형 잡힌 무게 배분과 로터스 고유의 주행 감각을 구현한 게 특징이다.

로터스코리아는 에미라 구매 고객을 대상으로 할부 및 리스 금리를 0%대 수준으로 제공하는 금융 혜택과 함께 기본 3년, 주행거리 무제한의 공식 보증 프로그램을 제공한다.

사진=케이카 제공

◆ K Car(케이카)

직영중고차 플랫폼 기업 K Car(케이카)가 4월 한 달간 ‘민생응원’ 프로모션을 진행한다. 프로모션은 무료 보증, 무료 배송, 특가 판매 등이다.

케이카는 ‘6개월 무료 보증’ 혜택을 통해 대상 차량 구매 고객에게 최대 1000만원 보증 혜택을 제공한다.

또 내차사기 홈서비스 이용 고객을 위한 전국 무료배송과 최대 500만원 할인 혜택의 ‘위클리 특가’도 운영한다.

황지오 셰프와 BYD코리아 승용 부문 조인철 대표. 사진=BYD코리아 제공

◆ BYD코리아

BYD코리아는 국내 최초 제빵 경진 프로그램 우승자 황지오 셰프에게 전기 SUV BYD 씨라이언7(BYD SEALION 7)을 전달했다.

BYD코리아는 서울 송파구에 위치한 BYD Auto 송파 전시장에서 황지오 셰프와 BYD코리아 승용 부문 조인철 대표가 참석해 전달식을 진행했다.

BYD코리아는 이번 브랜드 협업과 우승자 지원을 통해 BYD 전기차를 단순한 이동 수단을 넘어 일상과 문화 속에서 자연스럽게 경험할 수 있는 ‘라이프스타일 파트너’로 제시한다는 계획이다.

사진=폭스바겐코리아 제공

◆ 폭스바겐코리아

폭스바겐코리아가 4월 6일(월)부터 5월 8일(금)까지 약 한 달간 서비스 캠페인을 진행한다.

이번 캠페인은 본격적인 봄철 나들이 시즌을 앞두고 차량을 미리 점검하고 관리할 수 있도록 마련된 서비스 프로그램이다.

캠페인 기간 동안 봄철 사전 관리가 필요한 주요 부위를 무상으로 점검하고, 주요 부품과 폭스바겐 정품 액세서리를 합리적인 가격에 구매할 수 있다.

사진=롯데렌터카 제공

◆ 롯데렌터카

롯데렌터카는 제네시스 차량 장기렌트 시 첫 3개월 대여료를 면제하는 프로모션을 진행한다.

대상 차종은 제네시스 G80, GV80, G90으로 개인 및 개인사업자, 법인 고객 모두 계약할 수 있다.

대여 기간 48개월·60개월 중 첫 3개월을 대여료 없이 이용할 수 있다. 기간은 물량 소진 시까지다.

혼다 2026년형 슈퍼커브 ‘캐스트 휠 트림’ 사진=혼다코리아 제공

◆ 혼다코리아

혼다코리아(대표이사 이지홍)가 전 세계 160개국 이상에서 누적 생산 대수 1억대를 돌파한 글로벌 스테디셀러 모델인 ‘슈퍼커브(Super Cub)’의 2026년형 모델을 출시하며 오는 7일부터 본격적인 판매에 돌입한다.

1958년에 최초로 출시된 혼다 슈퍼커브는 혼다 창업주 혼다 소이치로의 ‘사람을 가장 편안하게 만드는 모터사이클을 만들겠다’는 신념 아래 개발됐다.

이번에 새롭게 선보이는 2026년형 슈퍼커브는 4월 7일 정식 판매된다.