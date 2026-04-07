아이유 “어디서 기죽는 성격 아니다”…유재석 “포스 대단” 회고

유재석이 가수 겸 배우 아이유의 어린 시절 일화를 공개했다. 아이유는 자신이 기죽지 않는 성격이라고 밝혀 눈길을 끌었다.

아이유는 지난 4일 공개된 유튜브 채널 ‘뜬뜬’의 예능 콘텐츠 ‘핑계고’에 출연했다.

유튜브 채널 ‘뜬뜬’ 캡처

이날 진행자 유재석은 “잊히지 않는 장면이 있다. 만날 때마다 몇 번이나 이야기를 했다”며 아이유와의 과거 일화를 떠올렸다.

그는 “예전에 ‘무한도전’ 할 때 명수 형이 제시카와 ‘냉면’을 불러서 인기를 끌었다”며 “무대에서 ‘냉면’을 불러야 하는데 제시카가 바쁜 스케줄 때문에 오지 못하게 됐고, 그래서 아이유가 대신 객원 보컬로 참여했다”고 설명했다.

유튜브 채널 ‘뜬뜬’ 캡처

이어 “그때 아이유가 제시카 파트를 부르러 오니 명수 형이 ‘쟤는 누구냐. 제시카 데려오라’고 했다”며 “당시 아이유가 열일곱살이었고 그 말에 상처받을 수도 있을 것 같았다”고 말했다, 유재석은 “그런데 ‘그럴 수 있겠구나’라는 평온한 표정을 짓더라. 요만큼도 기가 안 죽었다”면서 “그 장면이 정말 잊히지 않는다. 포스가 대단했다”고 돌아봤다,

그는 “그 이후로 명수 형이 아이유만 보면 미안하다고 한다”고 했다. 그러자 아이유는 “사과를 20년째 하고 계신다. 너무 착한 분”이라며 웃었다.

유튜브 채널 ‘뜬뜬’ 캡처

아이유는 자신의 성격에 대해 “어릴 때도 기죽는 성격은 아니었다. 원래 어디서 기죽는 타입은 아니다. 상처도 잘 안 받는다”고 밝혔다. 이어 “아빠가 그렇다. 유전인 것 같다. 아빠는 남의 말에 신경 쓰지 않고 본인의 기준이 제일 중요한 분”이라고 설명했다.

이에 유재석은 “그런 친구들이 많지 않다”며 “기가 죽어본 적 없다는 건 대단한 것”이라고 평가했다.