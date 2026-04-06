BTS, ‘빌보드 200’ 2주째 1위… K팝 최초

정규 5집 ‘아리랑’으로 정상 수성

‘케데헌’도 못 이뤄… 기록 행진 관심

그룹 방탄소년단(BTS)의 정규 5집 ‘아리랑(ARIRANG)’이 미국 앨범 차트 ‘빌보드 200’에서 K팝 처음으로 2주 연속 1위를 차지했다.



빌보드는 5일(현지시간) 차트 예고 기사를 통해 BTS 5집이 힙합 스타 카녜이 웨스트(예·YE)의 신보 ‘불리(BULLY)’와 멜라니 마르티네스의 ‘하데스(HADES)’ 등을 제치고 지난주에 이어 정상을 차지했다고 밝혔다.

그룹 방탄소년단(BTS)이 미국 ‘빌보드 200’에서 1위를 2주 연속 차지하면서 K팝 역사에 새로운 기록을 세웠다. 빅히트뮤직 제공

K팝 가수 앨범이 ‘빌보드 200’에서 2주 연속 1위를 차지한 것은 이번이 처음이다. 그래미어워즈 베스트 송 리튼 포 비주얼 미디어(Best Song Written for Visual Media)와 아카데미 주제가상을 수상하며 전세계적인 신드롬을 불러왔던 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 오리지널사운드트랙(OST) 앨범도 ‘빌보드 200’에서 연속으로 1위를 이어가지는 못했다.



‘빌보드 200’은 실물 음반과 디지털 앨범 등 앨범 판매량, 스트리밍 횟수를 앨범 판매량으로 환산한 수치(SEA), 디지털 음원 다운로드 횟수를 앨범 판매량으로 환산한 수치(TEA)를 합산한 앨범 유닛으로 순위를 매긴다.



현지 음반 판매량 조사회사 루미네이트(Luminate) 기준 지난 2일로 끝난 주간에 ‘아리랑’ 판매량은 미국 내에서 18만7000장을 기록했다. 발매 첫 주 성적 64만1000장에 비해 71% 감소한 수치이지만 여전히 높은 숫자다. 실물 음반 등 앨범 판매량이 11만4000장으로 2주 연속 ‘톱 앨범 세일즈’ 1위를 기록했다. SEA는 6만5000장, TEA는 8000장이었다.



‘아리랑’이 2주 연속 ‘빌보드 200’ 1위에 오르면서 BTS는 그룹 스트레이 키즈(Stray Kids)와 K팝 최다 1위 기록(8회)을 함께 보유하게 됐다. BTS는 2018년 ‘러브 유어셀프 전 티어(LOVE YOURSELF 轉 Tear)’로 K팝 사상 최초로 ‘빌보드 200’ 1위를 기록한 이래, ‘러브 유어셀프 결 앤서(LOVE YOURSELF 結 ANSWER)’, ‘맵 오브 더 솔 : 페르소나(MAP OF THE SOUL : PERSONA)’, ‘맵 오브 더 솔 : 7(MAP OF THE SOUL : 7)’, ‘비(BE)’, ‘프루프(Proof)’를 각각 한 번씩 차트 정상에 올려놓았다. 5집은 타이틀곡 ‘스윔(SWIM)’ 등 총 14곡이 담겼다.