[영원을 묻는 종교] <3> 성경이 말하는 영생

하나님과의 관계 속에서 영생을 이해하다

[영원을 묻는 종교] 목차

<1> 인류는 언제부터 영생을 꿈꾸었는가

<2> 불교가 말하는 삶과 죽음

<3> 성경이 말하는 영생

<4> 기독교 신학의 영생 이해

<5> 통일교 영생론의 인간 이해

<6> 인간은 어떻게 영적 자아를 성장시키는가

<7> 동양 사상이 말하는 삶과 죽음

<8> 인간은 왜 영원을 묻는가.

불교가 윤회와 해탈을 통해 삶과 죽음의 굴레를 설명한다면, 서구 문명의 근간인 기독교 전통은 ‘영생’이라는 개념으로 인간 존재의 궁극적 지향점을 제시한다. 성경이 말하는 영생은 사후의 삶을 넘어 하나님과의 관계 속에서 새롭게 열리는 생명의 차원과 직결된다.

성경은 기독교 신앙의 근원이 되는 경전이다. 교회 역사 속에서 다양한 교리서와 신앙고백이 만들어졌지만, 기독교 신앙의 기준은 언제나 성경에 두어졌다. 그래서 기독교에서 영생을 이해하려면 먼저 성경이 전하는 메시지를 살펴볼 필요가 있다.

르네상스 시대 화가가 그린 ‘그리스도의 부활’. 기독교에서 부활은 죽음을 넘어 새로운 생명이 열렸다는 신앙의 핵심 사건으로 이해된다. 출처: Wikimedia Commons(Public Domain)

영생은 성경에서 인간 존재의 궁극적 목적과 연결된 개념으로 나타난다. 요한복음은 영생의 의미를 다음과 같이 설명한다. “영생은 곧 유일하신 참 하나님과 그가 보내신 예수 그리스도를 아는 것이다”(요한복음 17:3). 여기서 ‘안다’는 표현은 지식의 차원을 넘어 관계와 교제를 가리킨다. 하나님과 함께하는 관계 속에서 인간의 생명이 완성된다는 이해가 이 구절 속에 담겨 있다. 이러한 ‘앎’은 단순한 인식이나 정보의 축적을 의미하지 않는다. 그것은 서로를 인격적으로 받아들이고 관계 속에서 지속적으로 교제하는 살아 있는 경험을 가리킨다. 따라서 성경이 말하는 영생은 어떤 특정한 시점 이후에 시작되는 것이 아니라, 하나님과의 관계가 형성되는 순간부터 이미 시작되는 생명으로 이해된다. 성경이 말하는 영생은 죽음을 넘어서도 끝없이 지속되는 시간이라기보다 하나님과의 관계 속에서 열리는 새로운 생명의 차원이다.

기독교 신앙에서 영생은 예수 그리스도와 깊이 연결된다. 성경 요한복음 3장 16절은 기독교 신앙의 핵심을 압축적으로 보여주는 구절로 널리 알려져 있다. “하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라.” 이 구절은 인간의 구원과 영생이 하나님의 사랑과 예수 그리스도의 사역을 통해 열렸다는 믿음을 전한다.

이러한 믿음은 ‘부활’ 사상과도 밀접하게 이어진다. 초기 기독교 공동체는 예수의 부활을 통해 죽음의 의미를 새롭게 바라보게 되었다. 신약성경은 예수가 십자가에서 죽은 뒤 다시 살아났다고 증언한다. 사도 바울은 고린도전서에서 예수를 “잠자는 자들의 첫 열매”(15:20)라고 표현한다. 이 말은 예수의 부활이 한 개인에게만 일어난 사건에 머물지 않으며, 인간이란 모두 죽음을 넘어 새로운 생명에 참여할 수 있음을 보여주는 상징으로 이해된다.

그러나 역사 속에서는 이러한 부활 신앙이 극단적인 종말 기대와 결합하면서 혼란을 낳기도 했다. 19세기 미국에서는 설교자 윌리엄 밀러가 성경의 예언을 해석해 특정 시점에 예수의 재림이 이루어진다고 주장했다. 많은 신도들이 이 예언을 믿고 농사를 포기하거나 재산을 정리한 채 재림을 기다렸다. 그러나 예언된 날이 지나도 아무 일이 일어나지 않았고, 이 사건은 역사에서 ‘대실망(Great Disappointment)’으로 기록되었다. 한국에서도 1990년대 초 특정 종말론 단체가 ‘휴거’가 임박했다고 주장하며 사회적 소동을 일으킨 일이 있었다.

이러한 사례는 종말과 부활에 관한 성경의 메시지를 어떻게 이해해야 하는지 다시 생각하게 한다. 전통적인 기독교 신학은 재림의 시기를 인간이 계산할 수 있다고 보지 않는다. 예수 역시 “그 날과 그 때는 아무도 모르나니”(마태복음 24:36)라고 말하며 종말의 시기를 단정하는 태도를 경계했다.

성경이 전하는 영생의 핵심은 특정한 시점을 예측하는 데 있지 않다. 오히려 영생은 현재의 삶 속에서 이미 시작되는 생명으로 이해된다. 하나님과의 관계 속에서 살아가는 삶이 곧 영생의 시작이라는 해석이 많은 신학자들 사이에서 공유된다. 영생은 끝없이 이어지는 시간의 길이를 가리키기보다 하나님과의 관계 속에서 새롭게 열리는 생명의 질을 의미한다. 한편 부활은 이러한 영생이 궁극적으로 완성되는 사건으로 이해된다. 영생이 하나님과의 관계 속에서 지금 시작되는 생명이라면, 부활은 그 생명이 온전히 드러나는 미래의 차원이다. 따라서 기독교 신앙에서 영생과 부활은 시작과 완성이라는 관계 속에서 이해된다. 영생은 현재 속에서 시작되고, 부활은 그 생명이 시간과 죽음의 한계를 넘어 완전한 형태로 나타나는 사건이다. 이러한 이해는 인간의 삶을 미래를 기다리는 것으로 멈추지 않게 하고, 이미 시작된 영원의 관점에서 살아가는 과정으로 바라보게 한다.