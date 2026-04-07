전북도가 유전체 분석을 통해 선발한 고능력 한우의 가치를 시장에서 제대로 평가할 수 있도록 가축시장 거래 방식 개선에 나섰다.
전북도는 6일 임실축협 가축시장에서 ‘고능력 한우 가축시장 거래 표시제’를 시범 도입했다고 밝혔다. 이 제도는 경매 과정에서 고능력 한우와 그 후대축을 전광판에 별도로 표시해 구매자가 개체의 유전적 능력과 품질 정보를 한눈에 확인할 수 있도록 한 것이 핵심이다. 경매 단계에서부터 품질 정보를 투명하게 공개해 ‘좋은 소가 제값을 받는 구조’를 만들겠다는 취지다.
그동안 도는 ‘전북특별법’과 관련 조례를 근거로 유전체 분석 상위 20% 이내 한우 9400여마리를 ‘고능력 한우’로 지정·관리해 왔다. 이러한 개량 정책의 성과도 수치로 입증되고 있다. 그 결과 지난해 출하된 고능력 한우 후대축의 1++ 등급 출현율은 53.8%로 전국 평균(41.5%)보다 12.3%포인트 높은 수준이다. 1+ 이상 등급 비율도 80.7%로 전국보다 9.3%포인트 높고, 도체중 역시 평균 502.7㎏으로 전국 평균보다 24.6㎏ 더 무거운 것으로 나타났다.
마리당 102만원 정도의 추가 소득 효과도 확인되며 품질 경쟁력이 뚜렷하게 드러나고 있다. 그러나, 그동안 거래 현장에서는 이 같은 우수성이 가격에 충분히 반영되지 않아 일반 한우와 유사한 수준에 거래되는 구조적 한계가 있었다.
도는 이번 표시제를 향후 농협과 이력제 기관 등 관계기관과의 시스템 연계를 통해 도내 전 가축시장으로 확대해 고능력 한우와 후대축을 명확히 구분하고, 품질에 기반한 합리적 가격 형성이 이뤄지도록 유도할 방침이다.
전북 ‘명품 한우’ 가축시장 표시제 도입
경매 전광판 공개… ‘제값’ 유도
전북도가 유전체 분석을 통해 선발한 고능력 한우의 가치를 시장에서 제대로 평가할 수 있도록 가축시장 거래 방식 개선에 나섰다.
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