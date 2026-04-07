96년생: 일은 많은데 수익은 적다. 84년생: 사방팔방에서 찾는 이가 많아 바쁘다. 72년생: 한곳에만 너무 집중하지 말자. 60년생: 입신공명할 수 있는 운세다. 48년생: 괜한 말다툼 때문에 마음 상하기 쉽다. 36년생: 집안 일로 마음 바쁘다.

97년생: 인간관계에 약속을 중히하자. 85년생; 남이 한다고 생각 없이 따라하지 마라. 73년생: 즐거운 통신소식이 있다. 61년생: 뜻밖의 소득이 생길 수 있겠다. 49년생: 화합하는 마음으로 임하자. 37년생: 자손에게 흉한 일이 일어날 수 있다.

98년생: 점점 희망과 발전이 오는 운이다. 86년생; 혼자 끙끙 앓지 말고 풀어놓아라. 74년생: 전문적인 지식이 부족하니 좀더 공부하자. 62년생: 해오던 일을 도중에 수정할 일이 나타난다. 50년생: 금전투자나 거래는 자제할 운이다. 38년생: 결단을 내리기 전까지 방심하지 말자.

99년생: 자신의 판단과 행동이 늘 점검하자. 87년생; 조건을 내세우면 미련 없이 포기하라. 75년생: 지금보다 더 긍정적인 사고방식이 요구된다. 63년생: 생각만 하고 행동으로 옮기지 않는다. 51년생: 먼곳에 있는 이성친구를 만난다. 39년생: 여러모로 마음이 편치 않은 날이다.

00년생: 애인이 생길수 있는 기회다. 88년생 시간이 걸려도 신중하게 처리할 것. 76년생: 지금은 자중하지 말고 앞으로 전진할 때이다. 64년생: 재산 증식 잘 되고 주변으로부터 인정받는다. 52년생: 끝까지 포기하지 말라. 40년생: 서북방으로 출항하지 말것. 28년생: 용기 잃지 말고 어깨를 펴자.

01년생: 구성원이 힘을 합치니 기세가 부흥한다. 89년생: 서둘지 않으면 기회를 놓칠 수 있다. 77년생: 생각대로 몸을 움직일 때이다. 65년생: 약속을 어기면 질타와 구설에 시달릴 수 있다. 53년생: 뜻하지 않았던 부수입이 생긴다. 41년생: 무거운 짐을 혼자서 감당하려는 형국이다. 29년생: 시력과 심장에 조심하자.

02년생: 현재 하고있는 일을 변동하지 말자. 90년생: 손재수 있으니 상대의 수작을 경계하라. 78년생: 동료에게 의논하면 일이 풀린다. 66년생: 서남방에서 거래선이 형성된다. 54년생: 큰 일을 앞두고 집안이 몹시 부산하다. 42년생: 영업하는 사람과 계약을 하게 될 듯하다. 30년생: 구름이 걷히고 태양이 솟아오른다.

03년생: 변화수나 이사나 이동수가 나타난다. 91년생: 계약, 거래 문제는 시기적으로 좋지 않다. 79년생: 무슨 일이든 약간의 잡음은 생기기 마련이다. 67년생: 급진적인 것은 피하자. 55년생: 사면초가에서 벗어나 순탄한 국면이다. 43년생: 좋은 일이 있으니 큰 걱정은 마라. 31년생: 현재 일을 광고나 홍보가 좋다.

04년생: 대출업 금융업 구인 구직은 광고 효과있다. 92년생: 유능함 보다 착함을 유지할 때임. 80년생: 한 분야에 전문가가 되도록 하자. 68년생: 편한 길을 택하면 오히려 불리해진다. 56년생: 함께 일을 하는 자는 목소리 낮추어야 한다. 44년생: 금전문제로 소송이 제기된다. 32년생: 너무 민감하게 반응 하지 말자.

05년생: 감정표출은 자제하고 분위기를 읽어라. 93년생: 작은 것에 만족할 줄 알아야 함. 81년생: 부모의 그늘이 가장 편안하다. 69년생: 상대의 지적인 분위기에 압도당한다. 57년생: 편하게 사람들을 대하면 좋은 때이다. 45년생: 십 년 묵은 체증이 시원하게 뚫린다. 33년생: 소일 할 일이 나타난다.

06년생: 현재운은 옛것을 그대로 고수하자. 94년생: 생각은 짧게 하고 바로 실천하라. 82년생: 남을 배려하는 마음이 없으면 곤란하다. 70년생: 형식에 얽매여 시기를 놓친다. 58년생: 인지도가 높은 일에 매진하라. 46년생: 단번에 처리할 일을 오래끌면 곤란하다. 34년생: 타인에게 편한하게 대하자.

95년생: 머뭇거리지 말고 과감히 배팅 해 보라. 83년생: 단점을 보완하는 것이 시급하다. 71년생: 여성은 비상금을 넉넉히 준비하자. 59년생: 현재 여건이 좋지않으니 자중하자. 47년생: 생각지 못한 일로 당황하기 쉽다. 35년생: 자기 감정을 다스릴 때다.

백운철학원