K-화장품 올해 1분기 수출액 31억달러…역대 최대

올해 1분기 국내 화장품 수출액이 31억달러(4조6813억원)로 역대 최대치를 기록했다. 작년 수출 호조세가 올해까지 이어지는 것으로 풀이된다.

식품의약품안전처는 6일 ‘2026년 1분기 화장품 수출 통계’를 발표했다. 올해 1분기 수출액은 작년 1분기보다 19% 증가한 31억 달러로 역대 최대치를 경신했다.

올해 1·2월 수출액은 전년 동기 대비 큰 변화가 없었지만 3월에 29.3%가 늘어난 11.9억 달러를 기록했다.

식약처 관계자는 “1·2월은 이전에도 수출 실적이 3월에 비해 좋지는 않았다”며 “작년부터 수출이 증가했던 호조세가 3월까지 이어진 것으로 보인다”고 설명했다.

국가별 수출액을 보면 미국이 전체 수출액의 19.8%(6억2000만달러)를 차지해 가장 많았다. 그 뒤를 중국 4억7000만달러(15%), 일본 2억9000만달러(9.3%)가 이었다.

미국은 지난해 처음 우리나라 화장품 수출국 1위로 올라선 이후 올해 1분기까지도 1위를 유지하고 있다. 중국으로의 수출액은 전년 동기보다 5000만달러(-9.6%) 감소했고 일본은 2000만달러(7.4%) 증가했다.

식약처 관계자는 “미국 수출이 계속 늘고 있는데 K-콘텐츠의 확산이 영향이 있는 것으로 풀이된다”며 “작년에 수출 안내나 교육을 많이 실시했는데 그 나라의 규제에 대한 이해도가 올라간 것이 주효한 것으로 본다”고 말했다.

제품 유형별 수출액을 보면 기초화장품이 24억3000만달러로 전년 대비 26.5% 증가해 가장 많이 늘었다. 그 뒤를 색조화장품(3억3000만달러), 인체세정용(1억6000만달러)가 이었다.

식약처는 K-화장품 수출 증가를 위한 지원 사업에 나선다. 올해 9월에는 기존 아시아 중심의 ‘원아시아 뷰티포럼’을 중동·남미까지 확대한 ‘글로벌 화장품 규제기관장 회의’를 연다.

또한 화장품 글로벌 규제조화 지원센터를 통해 국가별 주요 규제 관련 온라인 교육, 국내·외 인허가 정보 제공 등 국내 화장품 업계가 해외 진출 시에 실질적인 도움을 받을 수 있도록 규제 지원을 지속한다.

식약처 관계자는 “앞으로도 우수한 국산 화장품이 세계 시장으로 보다 활발히 진출할 수 있도록 다양한 정책적 지원을 하겠다”고 말했다.