LG CNS, 한은 디지털화폐 2단계 참여

시스템 운영·고도화 등 맡아

검증 이어 상용화까지 목표

LG CNS가 한국은행의 기관용 디지털화폐(CBDC) 실증 사업 ‘프로젝트 한강’ 2단계에 참여해 시스템 운영을 맡는다.



6일 LG CNS에 따르면 프로젝트 한강은 한국은행과 정부, 은행권이 함께 추진하는 사업으로 ‘예금 토큰’이 새 결제 및 재정집행 수단으로 활용 가능한지 검증하고, 상용화까지 이어지도록 하는 게 목표다. 예금 토큰은 은행 예금을 블록체인 기반 디지털 형태로 전환한 결제 수단이다.



LG CNS는 1단계에 이어 2단계에서도 주사업자로 참여해 디지털화폐 시스템 운영과 고도화를 담당한다. 앞서 생체인증과 개인 간 송금, 자동 입출금 등 예금 토큰 관련 신규 기능도 개발했다. 소비자 대상 서비스와 사용처를 확대해 결제 환경에서 활용성을 높일 것으로 보고 있다.



김홍근 LG CNS 디지털비즈니스사업부장(부사장)은 “공공 재정과 민생 전반에 안정적으로 활용될 수 있는 디지털화폐 인프라를 지속 고도화할 것”이라고 말했다.