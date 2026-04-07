103세에 책을 출판해 세계 최고령 저자로 기네스에 이름을 올린 김형석(사진) 연세대 명예교수의 세계기록 인증서가 강원 양구군 인문학박물관에 전시된다.
양구군은 김 명예교수가 기네스에서 받은 ‘세계 최고령 저자(Oldest Author)’ 인증서를 기증받았다고 6일 밝혔다. 양구 인문학박물관 인문대학 명예교수이기도 한 김 명예교수는 성과와 영예를 공유하고자 인증서를 기증한 것으로 전해진다. 군은 인증서를 포함한 김 명예교수의 철학과 삶이 담긴 자료들을 체계적으로 관리하는 한편 인문학박물관 내에 비치해 방문객들에게 공개할 예정이다. 김 명예교수는 103세가 되던 해인 2024년 ‘김형석, 백년의 지혜’를 출간했다.
‘세계 최고령 저자’ 김형석 명예교수…양구군에 기네스 인증서 기증
103세에 책을 출판해 세계 최고령 저자로 기네스에 이름을 올린 김형석(사진) 연세대 명예교수의 세계기록 인증서가 강원 양구군 인문학박물관에 전시된다.
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