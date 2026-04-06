자고나면 뛰는 휘발유… 2000원 돌파 ‘눈앞’ [美·이란 전쟁]

하루에 8원 ↑ ℓ당 1956원 기록

최고가격제 2차 이후 11일 동안

전국 97% 주유소가 인상 나서

5월 국내선 유류할증료 4배 ↑

전국 휘발유값이 ℓ당 1950원도 돌파하면서 이번주 중 2000원도 넘어설 것이란 관측이 나온다. 석유 최고가격제가 2차로 지정된 지 11일차에 접어드는 동안 전국 약 97% 주유소가 가격을 올린 결과다.

6일 유가정보시스템 오피넷에 따르면, 이날 오후 1시 기준 전국 휘발유 가격은 전일 대비 8.01원 오른 1956.41원으로, 1950원을 넘겼다. 서울은 4.37원 오른 1988.16원으로 2000원 턱밑까지 다다랐다. 경유 가격도 크게 올랐다. 전국 평균 가격은 1947.13원, 서울은 1966.80원을 각각 기록했다.

중동 사태 영향으로 국내 기름값 오름세가 계속되면서 당정이 '주유소 사후정산제'를 폐지하기로 한 6일 오전 서울 시내 주유소 유가정보판에 휘발유와 경유 가격이 2000원에 육박하고 있다. '사후정산제'는 정유사가 주유소에 석유제품을 우선 공급하고 일정 기간 후 국제 기준가격 등에 따라 정산하는 방식으로, 주유소가 정확한 가격을 모른 채 제품을 구입해야 해 석유 가격 인상의 원인이 된다는 지적이 제기돼 왔다. 한편 전국 휘발유 평균 가격은 전날보다 약 4원 올라 리터당 1953.27원, 경유는 약 4원 올라 1943.87원을 기록했다. 뉴스1

앞서 정부는 지난달 27일부터 2차 석유 최고가격제를 시행하면서 보통휘발유는 1934원, 자동차용 및 선박용 경유는 1923원, 실내 등유는 1530원으로 지정했다. 그전 2주 동안 시행한 1차 석유 최고가격(휘발유 1724원, 자동차용 경유 1713원, 등유 1320원) 대비 모든 유종을 210원씩 올렸다. 최고가격은 정유사가 주유소에 넘기는 공급가격의 상한선이다. 주유소는 최고가격에 운영비와 마진을 더해 기름을 팔기 때문에, 지정 이후로 전국 주유소 휘발유와 경유 가격이 최고가와 동반 상승한 것으로 분석된다.

2차 가격이 적용되기 직전인 26일부터 지난 6일까지 전국 휘발유값은 약 137.1원 오른 것으로 집계됐다. 이는 대부분 주유소가 가격을 올린 결과다. 시민단체 에너지?석유시장감시단에 따르면, 총 1만319개 주유소 중 1만90개인 97.78%가 해당 기간 휘발유값을 인상한 것으로 집계됐다. 가격을 가장 많이 올린 곳은 경기 광주시의 한 S-OIL 주유소로 ℓ당 300원을 인상했으며, 210원 넘게 인상한 주유소도 251곳으로 전체 2.44%에 달했다.

이 같은 추세라면 이번주 중으로 전국 평균 휘발유값이 2000원도 돌파할 것이란 전망이 나온다. 미국과 이란 전쟁 장기화로 국제유가도 치솟아 정부가 10일 석유 최고가격제 3차를 실시할 것으로 예상된다. 이전보다 가격 상한선을 올릴 가능성이 제기되고 있지만 업계에서는 경영난을 호소하고 있다.

국제유가가 치솟으면서 다음 달 발권하는 국내선 유류할증료도 한 달 새 4배 넘게 급등했다. 대한항공과 아시아나항공은 5월 국내선 유류할증료를 편도 기준 3만4100원으로 책정한다고 밝혔다. 이달 적용 중인 7700원과 비교해 4.4배 오른 것이다.

전쟁으로 인한 고유가·고환율 영향이 온전히 반영된 지난달 1∼31일 싱가포르 항공유 평균값(MOPS)을 기준으로 산정한 것으로, 2016년 현재 유류할증료 체계가 도입된 이후 최대 기록이다. 이에 따라 다음 달 발권하는 국내선 항공권은 유류할증료만으로 이달 발권하는 것보다 약 2만6000원 더 높은 가격이 적용된다.