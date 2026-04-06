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경찰 ‘13개 의혹’ 김병기 분리 송치 가닥

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김승환 기자 hwan@segye.com
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“일부 혐의 조만간 결론”
늑장수사 비판 의식한 듯

무소속 김병기 의원을 둘러싼 13개 의혹을 수사하는 경찰이 일부 혐의에 대해 먼저 결론을 내 검찰 송치 여부를 결정할 방침이다.

박정보 서울경찰청장은 6일 정례 기자간담회에서 “혐의 유무 판단이 가능할 정도로 수사가 진행된 의혹에 대해서는 조만간 결론을 내겠다. 분리 송치도 가능하다”며 “13개 의혹을 일괄적으로 결론을 내리기는 어려울 것 같다”고 했다.

뇌물수수 의혹 등을 받는 무소속 김병기 의원이 지난 2일 조사를 받기 위해 마포구 서울경찰청 공공범죄수사대에 출석하고 있다. 연합뉴스
뇌물수수 의혹 등을 받는 무소속 김병기 의원이 지난 2일 조사를 받기 위해 마포구 서울경찰청 공공범죄수사대에 출석하고 있다. 연합뉴스

김 의원은 현재 공천 헌금, 차남 숭실대 편입 개입·빗썸 취업 청탁, 쿠팡 상대 전직 보좌관 인사 불이익 청탁, 장남 국정원 채용 개입, 보라매병원 치료 특혜 등 13개 의혹으로 수사선상에 올랐다. 경찰은 혐의가 인정된 사건을 먼저 검찰에 송치할 계획이다. 수사 결과 혐의가 인정되지 않은 사건은 불송치로 결론을 내린다.

김 의원 의혹을 수사 중인 서울청 공공범죄수사대는 최근 한 달여 간 다섯 차례에 걸쳐 김 의원을 소환조사했다. 의혹을 넘겨받아 본격적인 수사에 착수한 지 3개월이 지났지만 유의미한 결과물을 내놓지 못하면서 ‘늑장수사’란 지적이 제기된다. 경찰이 김 의원 혐의를 분리해 송치하겠다는 방침을 세운 건 이른 시일 내 일부라도 결과를 내놓기 위한 조치로 해석된다. 박 청장은 김 의원에 대한 신병 확보 여부에 대해서는 “우선 혐의 유무 판단이 선행돼야 신병처리를 결정할 수 있다”고 답했다.

김승환 기자

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